Indonézsky prezident chce sprostredkovať rokovania Moskvy a Kyjeva

Kyjev 29. júna (TASR) - Indonézsky prezident Joko Widodo je na Ukrajine. Ide o súčasť jeho prevažne samozvanej úlohy sprostredkovateľa mieru medzi Kyjevom a Moskvou, napísala v stredu agentúra DPA.



Najvyšší predstaviteľ Indonézie po účasti na summite G7 v bavorských Alpách odcestoval v utorok do Poľska, odkiaľ sa večer presunul vlakom do ukrajinského hlavného mesta. Ešte predtým Widodo vyhlásil, že apeluje na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby súhlasil s mierovými rozhovormi s Moskvou.



"Z nástupišťa číslo štyri železničnej stanice v meste Przemyśl som sa o 21.00 h vybral s malou delegáciou do Kyjeva. Táto mierová misia má dobré úmysly. Dúfam, že veci budú jednoduchšie," napísal prezident na sociálnej sieti Twitter.



Joko Widodo plánuje vo štvrtok odcestovať do Ruska, aby sa stretol s tamojším prezidentom Vladimirom Putinom a vyzval ho, aby ukončil vojnu s cieľom odvrátiť globálnu potravinovú krízu.



Indonézia bude v novembri hostiť summit G20 na ostrove Bali. Widodo na toto podujatie pozval aj Putina a Kremeľ medzičasom potvrdil jeho účasť. Podľa DPA však nie je jasné, či sa Putin na summite zúčastní osobne alebo prostredníctvom videospojenia.