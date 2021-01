Indonézsky prezident dostal ako prvý dávku vakcíny proti koronavírusu

Jakarta 13. januára (TASR) - Indonézsky prezident Joko Widodo dostal v stredu ako prvý v krajine dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Na rozsiahlom súostroví s takmer 270 miliónmi obyvateľov sa tým začalo masívne očkovanie, ktoré má zastaviť prudký nárast prípadov nákazy koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP.



Prezidenta Widoda (59), známeho skôr pod menom Jokowi, zaočkovali v živom televíznom vysielaní v hlavnom meste Jakarta a spolu s ním tiež ministra zdravotníctva a niekoľko vysokopostavených predstaviteľov, ako aj podnikateľských a náboženských lídrov.



"Vôbec to necítim," povedal prezident so smiechom, keď dostal prvú z dvoch dávok vakcíny CoronaVac vyvinutej v Číne.



"Očkovanie je dôležité na prerušenie reťaze infekcií koronavírusom, na ochranu zdravia nás všetkých a bezpečnosti všetkých Indonézanov," uviedol novinárom prezident. Dodal, že to "tiež pomôže urýchliť ekonomické zotavovanie" krajiny.



Domáci regulačný úrad tento týždeň schválil vakcínu CoronaVac, vyrobenú čínskou spoločnosťou Sinovac, a oznámil, že jej účinnosť je 65,3 percenta. Taký údaj vyplynul z testov vykonaných v Indonézii.



Testy urobené v ťažko postihnutej Brazílii ukázali, že vakcína od Sinovacu je vysoko účinná v odvrátení miernych až vážnych prípadov nákazy. Celkovo má však len približne 50-percentnú účinnosť v zabraňovaní nákazy ľudí.



Vakcína dosiahla cieľ minimálnej účinnosti 50 percent, ako ho stanovila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ale výrazne zaostáva za vakcínami vyvinutými spoločnosťami Moderna (účinnosť 94 percent) a Pfizer/BioNTech (95 percent).



Najvyšší náboženský orgán v Indonézii, krajine s moslimským väčšinovým obyvateľstvom, tento týždeň schválil vakcínu ako halál - čo znamená, že je v islame prípustná. Tento krok môže pomôcť presvedčiť občanov, ktorí sa očkovania obávajú.



Predchádzajúce očkovacie kampane sa stretli s odporom v niektorých vrstvách obyvateľstva štvrtej najľudnatejšej krajiny na svete.



V prvom rade proti ochoreniu COVID-19 zaočkujú zdravotníkov a ďalšie rizikové skupiny obyvateľov. Indonézska vláda má pritom ambiciózny plán zaočkovať takmer 182 miliónov ľudí počas nasledujúcich 15 mesiacov.



Krajina juhovýchodnej Ázie tiež podpísala zmluvy na takmer 330 miliónov dávok vakcín od radu farmaceutických spoločností vrátane AstraZenecy, Pfizeru a čínskych dodávateľov ako Sinopharm.



Indonézia hlásila celkovo takmer 850.000 prípadov COVID-19 a takmer 25.000 úmrtí, ale málopočetné testovanie znamená, že zdravotná kríza je zrejme oveľa väčšia, než naznačujú údaje.