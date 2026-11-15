< sekcia Zahraničie
Indonézsky prezident sa ospravedlnil Singapuru za dym z požiarov
Zároveň sa podľa jeho slov pripravuje na zriadenie nového úradu na posilnenie prevencie lesných požiarov.
Autor TASR
Manila 15. novembra (TASR) - Indonézsky prezident Prabowo Subianto sa v nedeľu počas summitu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v mene svojej vlády ospravedlnil Singapuru a Malajzii za akékoľvek dopady, ktoré mohli mať lesné požiare v Indonézii na ich obyvateľov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Prezident dodal, že indonézska vláda prijíma a bude naďalej prijímať prísne opatrenia voči spoločnostiam zapojeným do prípadov lesných požiarov. Zároveň sa podľa jeho slov pripravuje na zriadenie nového úradu na posilnenie prevencie lesných požiarov.
Filipínska ministerka zahraničných vecí Theresa Lazarová v nedeľu uviedla, že Indonézia veľmi otvorene informovala o tom, aké kroky prijala na riešenie lesných požiarov.
Indonézia bojovala s najintenzívnejšími lesnými požiarmi za posledných jedenásť rokov. Plamene spálili rozsiahle plochy územia, najmä na ostrovoch Sumatra, Borneo a Papua.
Prezident dodal, že indonézska vláda prijíma a bude naďalej prijímať prísne opatrenia voči spoločnostiam zapojeným do prípadov lesných požiarov. Zároveň sa podľa jeho slov pripravuje na zriadenie nového úradu na posilnenie prevencie lesných požiarov.
Filipínska ministerka zahraničných vecí Theresa Lazarová v nedeľu uviedla, že Indonézia veľmi otvorene informovala o tom, aké kroky prijala na riešenie lesných požiarov.
Indonézia bojovala s najintenzívnejšími lesnými požiarmi za posledných jedenásť rokov. Plamene spálili rozsiahle plochy územia, najmä na ostrovoch Sumatra, Borneo a Papua.