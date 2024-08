Indonézsky prezident Subianto chce posilniť vzťahy s priateľom Ruskom

Jakarta 1. augusta (TASR) - Zvolený indonézsky prezident Prabowo Subianto po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v stredu v Moskve povedal, že jeho budúca administratíva bude udržiavať vzťahy s "veľkým priateľom" Ruskom. Zároveň dodal, že dúfa v posilnenie spolupráce v oblasti obrany, energetiky a vzdelávania. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Subianto, ktorý je v súčasnosti ministrom obrany, nastúpi do prezidentského úradu v októbri a nahradí prezidenta Joka Widoda.



Vo vyhlásení označil Rusko za veľkého priateľa. "Rád by som tento vzťah naďalej udržiaval a posilňoval. Z našej histórie si pamätáme, že Rusko nám vždy pomohlo v mnohých aspektoch, keď sme sa ocitli v ťažkostiach," povedal Subianto.



Novozvolený prezident tiež vyjadril zámer pokračovať v partnerstve v oblasti obrany a jadrovej energie a vysielať indonézskych študentov na štúdium medicíny do Ruska.



V apríli Subianto navštívil Čínu, kde sa stretol s prezidentom Si Ťin-pchingom, aby potvrdil "politiku priateľstva" oboch krajín. V rámci svojej neangažovanej zahraničnej politiky chce zvolený prezident nadväzovať vzťahy s akoukoľvek krajinou, či už je to Čína alebo Spojené štáty.



Ruský prezident Putin podľa agentúry TASS povedal, že Rusko je pripravené "zvýšiť dodávky poľnohospodárskych produktov, realizovať investičné projekty v oblasti energetiky, dopravy a infraštruktúry".



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že v súčasnosti výrazne rastie úloha Indonézie vo vojne na Ukrajine.



Na minuloročnom obrannom summite známom ako Dialóg Šangri-La (SLD) v Singapure navrhol Subianto plán na ukončenie vojny na Ukrajine. Jeho plán zahŕňal prímerie na "súčasných pozíciách" a demilitarizované zóny, na ktoré by dohliadali pozorovatelia a mierové sily OSN. Navrhol tiež usporiadanie referend v "sporných oblastiach", ktoré by zorganizovala OSN.