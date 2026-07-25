Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. júl 2026Meniny má Jakub
< sekcia Zahraničie

Indonézskym úradom sa podarilo zachrániť nezvestného českého občana

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Agentúra AP v sobotu informovala, že indonézske úrady pátrajú po motorovom člne, na ktorom sa nachádzalo 11 európskych turistov a dvaja miestni obyvatelia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 25. júla (TASR) - Všetkých 11 zahraničných občanov, vrátane jedného Čecha, po ktorých pátrali indonézske úrady, sa podarilo nájsť. Vo vyjadrení pre TASR to v sobotu potvrdil komunikačný odbor českého ministerstva zahraničných vecí (MZV ČR).

Podľa najnovších správ indonézskych úradov bolo všetkých 11 nezvestných cudzincov, vrátane jedného českého občana, nájdených a zachránených. Cestujúci sú v starostlivosti lekárov,“ uviedlo MZV ČR.

Veľvyslanectvo Českej republiky v Jakarte sa snaží skontaktovať s dotknutým Čechom a je pripravené poskytnúť štandardnú konzulárnu pomoc,“ dodalo ministerstvo.

Agentúra AP v sobotu informovala, že indonézske úrady pátrajú po motorovom člne, na ktorom sa nachádzalo 11 európskych turistov a dvaja miestni obyvatelia. Loď sa stratila v piatok, keď nedoplávala do svojho cieľa - prístavu Marisa v provincii Gorontalo na ostrove Sulawesi. Na pátracej a záchrannej operácii sa podieľali desiatky tímov.
.

Neprehliadnite

ECB predstavila návrhy nových bankoviek

Program TASR TV je bohatší o nové relácie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Júl ešte nepovedal posledné slovo

VÁŽNY PRACOVNÝ ÚRAZ: Muža prevážali do nemocnice vrtuľníkom