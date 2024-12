Indovia prekonali rekord s krájaním uhoriek v ústach motorovou pílou

Miláno 18. decembra (TASR) – Členovia indickej skupiny bojových umení Bír Chálsa sa stali držiteľmi bizarného svetového rekordu. Potrebovali na to uhorky, motorovú pílu, zaviazané oči a obrovskú dávku odvahy. TASR informuje na základe správy agentúry UPI.



Členovia skupiny Bír Chálsa dokázali za jednu minútu až 71-ráz motorovou pílou a so zaviazanými očami pokrájať uhorky, ktoré iný člen skupiny držal v ústach. Rekord prekonali v talianskom televíznom programe Lo Show Dei Record (Šou rekordov).



Video so záznamom pokusu o prekonanie rekordu zverejnila Guinessova kniha svetových rekordov na sociálnych sieťach. Zachytáva, ako jeden z členov skupiny Bír Chálsa so zaviazanými očami elektrickou motorovou pílou krája uhorku, ktorú v ústach drží druhý člen skupiny ležiaci na chrbte. Tretí člen skupiny uhorky vymieňa vždy, keď už nad perami držiaceho zostáva príliš malý kus. Pri pokuse o prekonanie rekordu sa nikto nezranil.



Skupina Bír Chálsa už v televíznom programe Lo Show Dei Record prekonala viacero nebezpečných a bizarných rekordov. Jej členovia získali okrem iného aj rekordy za najvyšší počet rezov uhorky držanej v ústach, ktorý mečom za jednu minútu vykonala osoba so zaviazanými očami (31) alebo za najvyšší počet kokosových orechov, ktoré okolo seba za jednu minútu porozbíjal človek so zaviazanými očami (20).