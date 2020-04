V máji bude podľa infektológa na Covid v Maďarsku veľa chorých

Budapešť 22. apríla (TASR) – V Maďarsku stúpa počet pacientov s ochorením COVID-19 a v máji ich bude veľmi veľa. V júni však epidémia nového druhu koronavírusu už zrejme poľaví, včera večer to povedal v rozhovore pre verejnoprávnu televíznu stanicu M1 primár Ústavu hematológie a infektológie Juhopeštianskej nemocnice Centrum János Szlávik.



Čoraz viac starých ľudí bude hospitalizovaných, čo podľa jeho slov súvisí s tým, že koronavírusovú infekciu potvrdili vo viacerých domovoch dôchodcov.



Szlávik však podotkol, že v uplynulých dňoch v krajine nestúpa miera úmrtnosti.



Epidémia podľa odborníkov dospeje v Maďarsku k svojmu vrcholu 3. mája a istý čas na ňom zotrvá - preto bude v máji v krajine veľmi veľa chorých, domnieva sa infektológ Szlávik.



"Dúfam, že v júni epidémia poľaví," zdôraznil. Otázkou podľa neho je, v akej miere sa nákaza na jeseň vráti. Účinná vakcína by podľa primára mohla byť k dispozícii už na jeseň, najneskôr však do budúcej jari.



Počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu stúpol na základe stredajších údajov za deň o 70 na celkových 2168 prípadov. Zomrelo ďalších 12 starších pacientov. Počet úmrtí dosiahol 225, pričom 295 pacientov sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo.



V nemocniciach ošetrujú 825 chorých, z ktorých je 63 napojených na pľúcnu ventiláciu. Z dôvodu zvyšujúceho sa počtu pacientov nemocnice v rámci prípravy na fázu masového rozšírenia choroby uvoľňujú na základe nariadenia vlády po celej krajine kapacity postelí.