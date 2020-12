Infikovaných novou mutáciou koronavírusu hlásia aj z Južnej Kórey

Soul 28. decembra (TASR) - Prípady nákazy novou mutáciou koronavírusu objavenej v Británii potvrdili aj v Južnej Kórei. Ako v pondelok oznámili tamojšie zdravotnícke úrady, infikovanými sú traja juhokórejskí občania, ktorí sa minulý týždeň vrátili zo Spojeného kráľovstva, informovali svetové agentúry.



Nová mutácia koronavírusu SARS-CoV-2 môže byť podľa obáv odborníkov výrazne infekčnejšia než dosiaľ známe formy, píše agentúra DPA. Po oznámení o jej objavení obmedzilo alebo zakázalo cestovanie s Britániou ešte minulý týždeň viac ako 50 štátov vrátane väčšiny členov EÚ.



Juhokórejská vláda tiež 23. decembra oznámila úplné zastavenie leteckej dopravy z Británie a do nej, pričom cestujúci prichádzajúci z tejto krajiny musia absolvovať 14-dňovú karanténu. Trojica osôb nakazených novou mutáciou pritom priletela späť do Južnej Kórey deň pred vyhlásením tohto zákazu, uviedla agentúra AP.



Južná Kórea bola v boji proti šíreniu nového koronavírusu pomerne úspešná v porovnaní s mnohými ďalšími krajinami, aktuálne však zaznamenáva tretiu a svoju dosiaľ najsilnejšiu vlnu pandémie. V pondelok úrady oznámili 808 nových prípadov nákazy za posledných 24 hodín. Druhý deň po sebe tak ich počet neprekročil 1000. Tamojšia vláda sprísnila epidemiologické opatrenia do 3. januára. Okrem iného je v rámci nich v metropolitnej oblasti Soulu zakázané stretávanie viac ako štyroch ľudí.