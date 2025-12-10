Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inflácia na Ukrajine sa v novembri vrátila na jednocifernú úroveň

Šanóny, ilustračné foto z 5.4.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Kyjev 10. decembra (TASR) - Medziročná miera inflácie na Ukrajine v novembri klesla, už šiesty mesiac po sebe. Dosiahla pritom jednociferné číslo, prvýkrát od októbra 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Konkrétne, medziročný rast inflácie na Ukrajine v novembri 2025 dosiahol 9,3 %, čo je najmenšie tempo od septembra 2024.

Prispelo k tomu spomalenie rastu cien potravín a nealkoholických nápojov (na 12,1 % z 15,6 % v októbri), najmä prudký pokles cien zeleniny (-27,8 %) a cukru (-7,5 %), ktorý však vykompenzoval väčší nárast cien mäsa a mäsových výrobkov (23,1 %), slnečnicového oleja (21,9 %) a ovocia (20,2 %).

No zároveň sa zrýchlil rast cien dopravy (5,9 % oproti 5,4 %), pričom ceny palív stúpli o 5,3 %.

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny na Ukrajine v novembri zvýšili o 0,4 % po náraste o 0,9 % v predchádzajúcom mesiaci.
