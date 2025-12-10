< sekcia Zahraničie
Inflácia na Ukrajine sa v novembri vrátila na jednocifernú úroveň
Autor TASR
Kyjev 10. decembra (TASR) - Medziročná miera inflácie na Ukrajine v novembri klesla, už šiesty mesiac po sebe. Dosiahla pritom jednociferné číslo, prvýkrát od októbra 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Konkrétne, medziročný rast inflácie na Ukrajine v novembri 2025 dosiahol 9,3 %, čo je najmenšie tempo od septembra 2024.
Prispelo k tomu spomalenie rastu cien potravín a nealkoholických nápojov (na 12,1 % z 15,6 % v októbri), najmä prudký pokles cien zeleniny (-27,8 %) a cukru (-7,5 %), ktorý však vykompenzoval väčší nárast cien mäsa a mäsových výrobkov (23,1 %), slnečnicového oleja (21,9 %) a ovocia (20,2 %).
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny na Ukrajine v novembri zvýšili o 0,4 % po náraste o 0,9 % v predchádzajúcom mesiaci.
