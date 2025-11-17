< sekcia Zahraničie
Inflácia v Kanade sa zmiernila, čakalo sa však výraznejšie spomalenie
Navyše, lepšie sa vyvíjali aj úrokové sadzby na hypotékach. V októbri dosiahli 2,9 % a prvýkrát za viac než tri roky sa náklady na hypotéky znížili pod trojpercentnú hranicu.
Ottawa 17. novembra (TASR) - Inflácia v Kanade sa minulý mesiac zmiernila, k čomu prispel výraznejší pokles cien benzínu, ako aj slabší rast cien potravín a miernejšie náklady na hypotéky. Napriek tomu údaje zaostali za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s nižšou mierou inflácie. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotrebiteľské ceny v Kanade vzrástli v októbri medziročne o 2,2 %. V septembri sa zvýšili o 2,4 %, čo bola najvyššia miera inflácie v krajine od februára toho roka. Analytici však očakávali, že októbrová inflácia sa zmierni na 2,1 %.
Pod spomalenie rastu spotrebiteľských cien sa do veľkej miery podpísalo zrýchlenie poklesu cien benzínu. V septembri ceny klesli o 4,1 %, v októbri pokles dosiahol 9,4 %. Okrem toho sa zmiernil rast cien potravín. Zatiaľ čo v septembri sa medziročne zvýšili o 4 %, v októbri ich rast dosiahol 3,4 %.
Navyše, lepšie sa vyvíjali aj úrokové sadzby na hypotékach. V októbri dosiahli 2,9 % a prvýkrát za viac než tri roky sa náklady na hypotéky znížili pod trojpercentnú hranicu.
