Inflácia v Nemecku sa udržala na úrovni z predchádzajúceho mesiaca
K stabilite prispela stagnácia v prípade cien služieb.
Autor TASR
Wiesbaden 28. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Nemecku pokračovali v novembri v stabilnom raste. Údaje sú tak lepšie, než sa čakalo, keďže ekonómovia počítali so zrýchlením miery inflácie. Predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnil portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Nemecku v novembri podľa predbežných údajov Destatisu 2,3 %, rovnakú úroveň ako v októbri. Ceny tak rástli o niečo miernejšie, než očakávali ekonómovia. Tí predpokladali zrýchlenie ich rastu na 2,4 %, čo by bola spolu s výsledkami za september najvyššia inflácia v tomto roku.
K stabilite prispela stagnácia v prípade cien služieb. Tie sa zvýšili rovnako ako v októbri o 3,5 %. Okrem toho sa spomalil rast cien potravín, zatiaľ čo ceny energií klesli slabším tempom než v októbri. Ceny potravín sa v novembri zvýšili o 1,2 % po 1,3-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci a ceny energií klesli iba o 0,1 %, zatiaľ čo v októbri ich pokles dosiahol 0,9 %.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesli spotrebiteľské ceny v Nemecku o 0,2 % po októbrovom raste o 0,3 %. To znamená prvý medzimesačný pokles spotrebiteľských cien v krajine od januára, tempo poklesu však bolo miernejšie, než sa čakalo. Analytici počítali s poklesom o 0,3 %.
Harmonizovaná miera inflácie sa však v medziročnom porovnaní zrýchlila z 2,3 % v októbri na 2,6 %. Dosiahla tak najvyššiu úroveň za deväť mesiacov a prekonala aj očakávania analytikov. Tí počítali so zrýchlením harmonizovanej inflácie iba na 2,4 %. Oproti predchádzajúcemu mesiacu harmonizované spotrebiteľské ceny o 0,5 % klesli.
