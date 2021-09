Inflačné očakávania amerických spotrebiteľov vzrástli

New York 13. septembra (TASR) - Inflačné očakávania amerických spotrebiteľov zaznamenali minulý mesiac najvyššiu úroveň za posledných osem rokov. Poukázal na to prieskum, ktorý v pondelok zverejnila Federálna rezervná banka v New Yorku.



Jednoročné inflačné očakávania spotrebiteľov vzrástli v auguste desiaty mesiac po sebe, pričom stredná hodnota dosiahla 5,2 %. Očakávania vývoja inflácie v najbližších troch rokov vzrástli na 4 %. V obidvoch prípadoch ide o najvyššiu úroveň od začatia realizácie tohto prieskumu v roku 2013.



Podľa augustového prieskumu Federálnej rezervnej banky v New Yorku v súvislosti s jednoročnými inflačnými očakávaniami rastú najmä očakávania spotrebiteľov týkajúce sa nákladov na bývanie, zdravotníctvo či potraviny. Ceny potravín by v budúcich 12 mesiacoch mali podľa spotrebiteľov vzrásť o 7,9 %. V predchádzajúcom mesiaci očakávali rast o 7,1 %. Nájomné by sa malo zvýšiť v budúcich 12 mesiacoch o 10 % a náklady na zdravotnú starostlivosť o 9,7 %. V obidvoch prípadoch to oproti júlu predstavuje rast o 0,2 percentuálneho bodu.



Ceny domov by v budúcich 12 mesiacov mali podľa spotrebiteľov vzrásť o 5,9 %. V tomto prípade je údaj miernejší, a to už tretí mesiac po sebe.