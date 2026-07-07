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Influencer a člen nemeckej AfD posilnil ruskú armádu
Dadajev používa v Nemecku meno Noah Krieger a vo svojom oznámení zdieľal videá z Rusmi okupovaného mesta Bachmut v Doneckej oblasti Ukrajiny, tiež výcvik útoku s ruskými vojakmi na motocykloch.
Autor TASR
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Moskva 7. júna (TASR) - Nemecký influencer a člen populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Murat Dadajev vstúpil do ruskej armády. Oznámil to na Instagrame oblečený v ruskej vojenskej uniforme, píše TASR podľa webu Militarnyj.
Dadajev používa v Nemecku meno Noah Krieger a vo svojom oznámení zdieľal videá z Rusmi okupovaného mesta Bachmut v Doneckej oblasti Ukrajiny, tiež výcvik útoku s ruskými vojakmi na motocykloch.
Dadajev sa narodil v Čečensku, po získaní nemeckého občianstva používal meno Noah Krieger podľa svojej manželky. Jeho domovská dolnosaská pobočka AfD začala konanie o jeho vylúčení zo strany po jeho nedávnom odchode do Čečenska. Zúčastnil sa tam na zasadnutí čečenského parlamentu za účasti Ramzana Kadyrova a stretol sa s veliteľom špeciálneho policajného pluku Achmat Zamidom Čalajevom.
Podľa Rádia Svoboda Europe Dadajev v Nemecku otvorene podporoval Kremeľ a ruského prezidenta Vladimira Putina. Zasadzoval sa tiež za prísnejšiu imigračnú politiku a používal výrazy spájané v Nemecku s nacistickou érou.
Organizácie pre ľudské práva spojili Dadajevove kontakty v Nemecku s motorkárskym gangom Guerilla Vajnach Nation, ktorý je podozrivý z účasti na násilných trestných činoch. V roku 2011 bol jeho brat Sulejman Dadajev vo Viedni odsúdený na 19 rokov za účasť na vražde Umara Israilova, bývalého ochrankára Ramzana Kadyrova, ktorý utiekol z Čečenska a žil v exile vo Viedni.
Dadajev používa v Nemecku meno Noah Krieger a vo svojom oznámení zdieľal videá z Rusmi okupovaného mesta Bachmut v Doneckej oblasti Ukrajiny, tiež výcvik útoku s ruskými vojakmi na motocykloch.
Dadajev sa narodil v Čečensku, po získaní nemeckého občianstva používal meno Noah Krieger podľa svojej manželky. Jeho domovská dolnosaská pobočka AfD začala konanie o jeho vylúčení zo strany po jeho nedávnom odchode do Čečenska. Zúčastnil sa tam na zasadnutí čečenského parlamentu za účasti Ramzana Kadyrova a stretol sa s veliteľom špeciálneho policajného pluku Achmat Zamidom Čalajevom.
Podľa Rádia Svoboda Europe Dadajev v Nemecku otvorene podporoval Kremeľ a ruského prezidenta Vladimira Putina. Zasadzoval sa tiež za prísnejšiu imigračnú politiku a používal výrazy spájané v Nemecku s nacistickou érou.
Organizácie pre ľudské práva spojili Dadajevove kontakty v Nemecku s motorkárskym gangom Guerilla Vajnach Nation, ktorý je podozrivý z účasti na násilných trestných činoch. V roku 2011 bol jeho brat Sulejman Dadajev vo Viedni odsúdený na 19 rokov za účasť na vražde Umara Israilova, bývalého ochrankára Ramzana Kadyrova, ktorý utiekol z Čečenska a žil v exile vo Viedni.