Influencera Andrewa Tatea a jeho brata premiestnia do domáceho väzenia

Bukurešť 1. apríla (TASR) - Bývalého profesionálneho kickboxera a kontroverzného influencera Andrewa Tatea a jeho brata Tristana prepustia z väzby v Bukurešti a umiestnia do domáceho väzenia. TASR správu prevzala v piatok zo stanice BBC a agentúry AP.



Andrew Tate (36) má britské aj americké občianstvo. Spolu s bratom a dvoma Rumunkami ho zadržali vlani 29. decembra v Rumunsku pre podozrenie z pašovania ľudí, znásilnenia a založenia organizovanej zločineckej skupiny.



Súd minulý týždeň nariadil štvrtýkrát predĺžiť väzbu o ďalších 30 dní. Všetci štyria v piatok uspeli so sťažnosťou proti rozhodnutiu súdu a v domácom väzení zostanú do 29. apríla, uviedla hovorkyňa rumunského Riaditeľstva pre vyšetrovanie organizovanej kriminality a terorizmu (DIICOT) Ramona Bollaová.



Bratia Tateovci a dve Rumunky údajne pašovali, najímali a zneužívali ženy a nútili ich k výrobe pornografie na účel zisku. Zatiaľ identifikovali šesť obetí, ktoré mali sexuálne vykorisťovať. V rámci vyšetrovania spusteného v apríli sa uskutočnili razie na viacerých miestach po celom Rumunsku. Tateovci aj zmienené Rumunky obvinenia popierajú.



Andrew Tate sa pred niekoľkými rokmi spolu s bratom Tristanom presťahoval do Rumunska. Pre svoje mizogýnne výroky (nenávistné voči ženám) mal zakázaný prístup na viacero sociálnych sietí, napríklad na YouTube, Facebook, Instagram aj TikTok. Povolili mu však vrátiť sa na Twitter, na ktorom ho sleduje vyše päť miliónov ľudí, keď ho kúpil americký miliardár Elon Musk.