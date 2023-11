Informácie rozviedky USA potvrdzujú tvrdenia Izraela o nemocnici Šifá

Washington 21. novembra (TASR) - Spojené štáty majú k dispozícii vlastné spravodajské vyhodnotenia, ktoré potvrdzujú tvrdenia Izraela, že palestínske militantné hnutie Hamas používa nemocnicu Šifá v Gaze ako "veliteľský a kontrolný uzol". V pondelok to oznámil hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Hamas odmieta tvrdenia, že operuje z vnútra tejto nemocnice alebo z tunelov ležiacich pod ňou.



Kirby však uviedol, že americká vláda nemá nijaké spravodajské informácie o tom, či Hamas využíva aj Indonézsku nemocnicu v Gaze, ktorá poskytuje už celé týždne prístrešok pre tisíce pacientov a ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy.



V pondelok zahynulo v Indonézskej nemocnici 12 ľudí po tom, čo jej druhé poschodie zasiahol delostrelecký granát odpálený pri bojoch medzi izraelskými silami a militantmi v okolí nemocnice.



Izrael poprel, že Indonézsku nemocnicu v Džabáliji ostreľoval, pričom uviedol, že jeho vojaci reagovali na paľbu militantov, ktorí na nich mierili z vnútra areálu.



Gazské ministerstvo zdravotníctva, ktoré riadi Hamas, v pondelok uviedlo, že len niekoľko hodín pred tým, ako bola nemocnica zasiahnutá, z nej bolo s pomocou Červeného kríža evakuovaných 200 pacientov. Tých previezli autobusmi do nemocnice v meste Chán Júnis, informuje agentúra AFP.



"Izraelská armáda oblieha Indonézsku nemocnicu. Obávame sa, že sa tam stane to isté, čo v Šife," uviedol hovorca gazského rezortu zdravotníctva. Nemocnicu Šifá pritom od stredy prehľadávajú izraelskí vojaci.



Podľa hovorcu sa v Indonézskej nemocnice stále nachádza 400 pacientov a v jej okolí je vyše 2000 vysídlených ľudí. "Spolupracujeme s Medzinárodným výborom Červeného kríža na evakuácii," uviedol hovorca.