Informátor, ktorý priviedol USA k vodcovi IS, dostane miliónovú odmenu

Washington 30. októbra (TASR) - Informátor, ktorý poskytol kľúčové informácie o pohybe vodcu extrémistického hnutia Islamský štát (IS) abú Bakra Baghdádího, vedúce k jeho odhaleniu a následnej likvidácii, má nárok na odmenu do výšky 25 miliónov dolárov (približne 22,5 milióna eur). S odvolaním sa na správu amerického denníka The Washington Post o tom v stredu informovala agentúra AFP.



Informátor bol podľa denníka agent, ktorý mal v radoch IS na starosti Baghdádího pohyb po Sýrii, ako aj výstavbu jeho útočiska v tejto blízkovýchodnej krajine.



Americké špeciálne sily zaútočili na Baghdádího úkryt v noci na nedeľu 27. októbra po tom, ako sa na miesto operácie dopravili helikoptérami. Vodca extrémistov sa následne podľa Washingtonu odpálil v tuneli pomocou samovražednej vesty.



Informátor sa podľa The Washington Post nachádzal počas operácie v jej dejisku, pričom o dva dni neskôr ho tajne evakuovali aj s jeho rodinou.



Muž by mal dostať odmenu do výšky 25 miliónov dolárov, čo je suma, ktorú za Baghdádího ponúkli Spojené štáty.



Zdroj informácií vedúcich k dolapeniu vodcu extrémistov je podľa denníka sunnitský Arab, ktorý sa proti IS obrátil po tom, ako militanti z tejto organizácie zabili jeho príbuzného. Ako agenta ho následne naverbovala kurdská rozviedka, ktorá kontrolu nad ním neskôr odovzdala Spojeným štátom.



USA strávili týždne preverovaním jeho dôveryhodnosti pred tým, ako spustili operáciu vedúcu k likvidácii vodcu IS, napísal The Washington Post.