Iniciatíva Chcípl PES vyzvala Babišovu vládu, aby podala demisiu

Praha 15. februára (TASR) - Česká iniciatíva Chcípl PES, ktorá združuje podnikateľov protestujúcich proti epidemiologickým reštrikciám, vyzvala vládu premiéra Andreja Babiša, aby podala demisiu. Podľa iniciatívy by mala následne vzniknúť úradnícka vláda, informoval v pondelok portál iDNES.cz.



Úlohou novej úradníckej vlády by podľa Chcípl PES bolo zaviesť "logické" pravidlá v boji proti pandémii koronavírusu, ktoré bude možné aj dodržiavať.



Ako na tlačovej konferencii uviedli predstavitelia tejto inciatívy, protestujú proti ďalšiemu predlžovaniu núdzového stavu v ČR, ktorý v nedeľu vyhlásila vláda na žiadosť hajtmanov. Takisto volajú po tom, aby sa deti okamžite vrátili do škôl, a to bez rúšok i bez testovania na koronavírus.



Iniciatíva tiež vládu vyzvala, aby otvorila verejné športoviská a 20. marca plánuje v každom českom kraji zorganizovať detskú olympiádu.



Iniciatíva podala v pondelok žiadosť o založenie politického hnutia a chce kandidovať vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ako novinárom oznámili jej zástupcovia. Doteraz na podporu vzniku hnutia vyzbierali zhruba 3000 podpisov.



Ako uviedli predstavitelia iniciatívy Chcípl PES, otvorených zostáva napriek zákazu približne 100 reštaurácií, ktoré patria do tejto iniciatívy, ako aj niekoľko ďalších.