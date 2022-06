Iniciatíva Trojmorie udeľuje Ukrajine štatút partnerskej krajiny

Varšava 20. júla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda oznámil, že Iniciatíva Trojmorie – projekt zameraný na rozvoj spolupráce a infraštruktúry medzi južnou a severnou časťou Európy – ponúka Ukrajine štatút partnerskej krajiny. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry PAP.



"Rozhodli sme sa vytvoriť špeciálny, nový typ partnerstva s Iniciatívou Trojmorie," povedal Duda na siedmom summite tejto iniciatívy v lotyšskej Rige. Dodal, že členské krajiny okrem strategického partnerstva udeľujú Ukrajine aj partnerstvo spojené s aktívnou účasťou.



Duda sľúbil, že ak by Ukrajina chcela postaviť svoj úsek cestnej komunikácie Via Carpathia, ktorá spája južnú a severnú Európu, alebo rozvíjať železničné spojenia medzi krajinami, Iniciatíva Trojmorie bude na týchto projektoch spolupracovať.



Duda o partnerstve Ukrajiny s iniciatívou predtým hovoril aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten sa na Twitteri Dudovi poďakoval za "neochvejnú pomoc" v oblasti obrany a podporu v úsilí získať štatút kandidátskej krajiny na vstup do EÚ.



Takýto typ partnerstva však podľa poľského prezidenta nie je vyhradený len pre Ukrajinu. Budú oň môcť podľa jeho slov požiadať aj ďalšie krajiny v strednej Európe, "ktoré členskými krajinami EÚ nie sú, ale usilujú sa o to".



Iniciatíva Trojmorie zahŕňa 12 členských krajín EÚ s cieľom zlepšiť prepojenie medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom, píše táto iniciatíva na svojej oficiálnej webovej stránke. Jej partnermi sú aj Spojené kráľovstvo, USA a Európska komisia.