Iniciatívu ktorá má zaznamenávať antisemitizmus spustili v Berlíne

Berlín 16. apríla (TASR) - Novú iniciatívu, ktorá bude zaznamenávať prípady antisemitizmu naprieč Európou, spustili v utorok v nemeckej metropole Berlín. Cieľom európskej siete na monitorovanie antisemitizmu (ENMA) je poskytovanie informácií o nenávisti voči židom na nadnárodnej úrovni, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Antisemitizmus musíme najskôr vidieť, aby sme s ním mohli bojovať," povedala eurokomisárka pre boj proti antisemitizmu Katharina von Schnurbeinová. Ďalej dodala, že politici a zákonodarcovia musia byť o antisemitizme dobre informovaní.



Odkedy Hamas 7. októbra minulý rok napadol Izrael a v Pásme Gazy sa začala vojna, Európa podľa komisárky zažíva "cunami antisemitizmu".



Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) udáva, že prípady spojené s antisemitizmom nie sú dostatočne nahlasované, keďže osem z desiatich ľudí, ktorí čelili antisemitizmu, prípad nenahlási. Komisárka udáva, že obete prípady nenahlasujú, lebo to považujú za "hlúpe".



Sieť ENMA spája rôzne židovské a nežidovské organizácie občianskej spoločnosti z miest po celej Európe a jej cieľom je, aby bolo nahlásené čo najväčšie percento prípadov antisemitizmu, spresňuje DPA.



Poverenec nemeckej vlády na boj s antisemitizmom Felix Klein vysvetlil, že všetky prípady by sa mali dať nahlásiť priamo, rýchlo a nekomplikovane. Zozbierané údaje by následne boli overené, analyzované a zverejnené. Takto zverejnené dáta môžu pomôcť lepšie osvetliť skutočný stav antisemitizmu v jednotlivých krajinách.



Generálny riaditeľ Centra pre nahlasovanie antisemitizmu (RIAS) v Berlíne Benjamin Steinitz nazval nový systém míľnikom v zaznamenávaní a prevencii antisemitizmu. Zároveň uviedol, že nenávisť voči židom je v Európe na vzostupe a o jej nadnárodných rozmeroch existuje len málo informácií .