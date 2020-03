Inkubačná doba koronavírusu je 5,1 dňa, karanténa 14 dní je účinná

New York 12. marca (TASR) - Priemerná inkubačná doba, pokiaľ sa prejavia možné príznaky ochorenia vyvolávaného novým koronavírusom, trvá 5,1 dňa. Znamená to, že zavádzané 14-dňové karanténne opatrenia sú rozumné, píše sa v najnovšej štúdii vedcov Bloombergovej školy verejného zdravia (JHSPH), ktorá bola zverejnená v pondelok v periodiku Annals of Internal Medicine.



"Na základe našej analýzy verejne dostupných dát, je súčasná 14-dňová odporúčaná doba aktívneho monitorovania alebo karantény opodstatnená," povedal autor štúdie a profesor JHSPH Justin Lessler.



Dvojtýždňovú karanténu pre osoby, u ktorých existuje podozrenia z nákazy koronavírusom, využívajú americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ako aj mnohé ďalšie zdravotnícke orgány na celom svete.



Analýza naznačuje, že približne u 97,5 percent ľudí, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia Covid-19, sa tak stalo do 11,5 dňa od nakazenia.



Presný odhad inkubačnej doby nového koronavírusu uľahčuje epidemiológom posúdiť pravdepodobnú dynamiku jeho šírenia a zdravotníckym úradom umožňuje zaviesť účinné karanténne a ďalšie opatrenia.



Iné druhy koronavírusov, ktoré spôsobujú bežnú nádchu, majú kratšiu inkubačnú dobu - približne tri dni.



Vedci pre potreby štúdie analyzovali 181 prípadov nákazy v Číne a iných krajinách, ktoré boli zistené pred 24. februárom, písalo sa o nich v médiách a zahŕňali pravdepodobné údaje o čase nakazenia, ako aj o tom, kedy začali pociťovať príznaky ochorenia. Väčšinu prípadov tvorili ľudia, ktorí cestovali do alebo z čínskeho mesta Wu-chan - ohniska nákazy - alebo boli v kontakte s osobami z provincie Chu-pej.



Epidémia koronavírusu, ktorá bola v stredu Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) označená za pandémiu, vypukla koncom decembra 2019 v 11-miliónovom čínskom meste Wu-chan. V Číne podľa nemeckého denníka Die Welt evidujú 80.932 nakazených, 62.888 vyliečených a 3172 obetí. Celosvetovo (vrátane Číny) je infikovaných 126.672 ľudí, uzdravilo sa ich 68.305 a vírusu podľahlo 4638. Okrem Číny sú najviac zasiahnutými krajinami Južná Kórea, Irán a Taliansko.