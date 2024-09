Inšpekcia: Porucha motora A350 mohla spôsobiť rozsiahle škody

Hong Kong 19. septembra (TASR) - Porucha motora v lietadle Airbus A350, pre ktorú začiatkom septembra aerolínie Cathay Pacific zrušili desiatky letov, mohla prerásť do "rozsiahlych škôd". Vyplýva to zo správy Úradu pre vyšetrovanie leteckých nehôd (AAIA) v Hongkongu, ktorú zverejnili vo štvrtok. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Vyšetrovatelia uviedli, že pri poletovej kontrole lietadla smerujúceho do Zürichu sa zistilo prasknutie palivovej hadice. Svedčí o tom "rozoznateľná diera", stopy po spáleninách a "čierne sadze pozorované na zadnej časti motora". Podľa hovorcu AAIA správa "by sa mala považovať za predbežnú".



Situácia "mohla eskalovať do vážnejšieho požiaru motora, ktorý by mohol spôsobiť rozsiahle škody na lietadle," uviedla správa AAIA. Incident kategorizovala ako "vážny".



Hongkonská spoločnosť nakrátko uzemnila celú flotilu lietadiel A350 kvôli kontrolám a opravám, pretože tento typ lietadla na linke do Zürichu sa 2. septembra musel pre technické problémy vrátiť. Vymeniť sa museli komponenty motora Rolls-Royce na 15 zo 48 lietadiel A350.



Inšpekcia zistila, že päť ďalších palivových hadíc v lietadle smerujúcom do Zürichu (vyrobené v roku 2019) malo buď "rozstrapkané kovové oplety alebo boli poškodené".



Po incidente letecké spoločnosti v Ázii nechali preveriť lietadlá A350-900 a A350-1000, ktoré sú poháňané motormi Rolls-Royce Trent XWB-84 a XWB-97. Ako "preventívne opatrenie" inšpekcie lietadiel A350-1000 nariadila aj Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA). EASA uviedla, že povinné kontroly motorov Airbus A350-900 "v tomto štádiu nie sú povinné".



Celosvetovo je v prevádzke 86 týchto lietadiel, najviac ich má spoločnosť Qatar Airways (24).