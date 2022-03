Instagram v Rusku je zablokovaný

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Moskva 14. februára (TASR) - Aplikácia a sociálna sieť Instagram už pre svojich používateľov v Rusku nie je prístupná. Vo svojej správe to v pondelok potvrdila agentúra AFP.Sociálna sieť Instagram sa súčasne objavila aj na oficiálnom zozname webov s, ktorý vydáva a aktualizuje ruský regulátor médií, Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor).K zablokovaniu prístupu na Instagram v Rusku došlo po tom, čo Moskva minulý týždeň obvinila jeho materskú spoločnosť Meta Platforms, že na svojich platformách umožňuje výzvy na páchanie násilia voči ruským občanom.Používatelia Instagramu v Rusku boli e-mailom od Roskomnadzoru upozornení, že služba bude ukončená v nedeľu o polnoci, napísala agentúra Reuters.Roskomnadzor používateľov siete vyzval, aby presunuli svoje fotografie a videá z Instagramu a navrhol im, aby prešli na ruské, informovala spravodajská stanica CNN.Generálny riaditeľ Instagramu Adam Mosseri koncom minulého týždňa na svojom twitterovom konte uviedol, že platforma Intagram má v Rusku 80 miliónov používateľov.Upozornil, že rozhodnutie ruských úradov o obmedzení prístupu k tejto sociálnej sieti nielen sťaží komunikáciu medzi obyvateľmi Ruska, ale aj so zvyškom sveta, keďže 80 percent ľudí v Rusku sleduje instagramové účty mimo svojej krajiny.Spravodajský web Washington Post (WP) v pondelok napísal, že blogeri, živnostníci a malé podniky v Rusku, ktorí sa na platformu vzhľadom na jej vysokú návštevnosť vo veľkej miere spoliehali, sa cez víkend snažili informovať svojich sledovateľov, na ktorej inej platforme ich nájdu.Mnoho blogerov v posledných príspevkoch na Instagrame uviedlo, že budú používať aplikáciu VK (VKontakte), považovanú za ruský ekvivalent Facebooku. Medzi ruskými platformami sociálnych médií má VK svojimi funkciami k Instagramu najbližšie, ale mnohým ľuďom prekáža, že v uplynulom období vedenie VK ustupovalo ruským úradom.Mnohí Rusi z Instagramu prešli i na Telegram - sieť, ktorá je v Rusku a v bývalých sovietskych krajinách veľmi populárna a ktorú sa Moskva pred niekoľkými rokmi snažila zablokovať – čo sa jej napokon nepodarilo.Aplikácia bola vytvorená ako služba na odosielanie správ, ale tiež hostí kanály, na ktorých môžu používatelia uverejňovať fotografie a videá so sprievodnými textami.Alexandra Mitrošinová, používateľka Instagramu známa tým, že inštruuje ostatných, akona svojich sledovateľoch, v jednom zo svojich posledných príspevkov vyzvala nezabúdať na to, žeNapísal o tom spravodajský web France24, ktorý monitorovala agentúra TASR a ktorý poznamenal, že pre mnohé malé ruské podniky bol Instagram primárnou platformou na reklamu, spracovanie objednávok a komunikáciu s klientmi.Podľa AFP je v Rusku možné pripájať sa k Instagramu nepriamo - prostredníctvom služieb VPN, ktoré dokážu obísť internetové obmedzenia uložené ruskou vládou. Mnohí používatelia však nemajú prístup k softvéru VPN. Očakáva sa preto, že používanie Instagramu v Rusku výrazne klesne.