Instagramový účet generála Zalužného napadli proruskí hackeri

Kyjev/Londýn 3. novembra (TASR) - Proruskí hackeri vo štvrtok napadli účet hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného na platforme Instagram. Podľa britskej stanice BBC to potvrdila Zalužného konzultantka pre strategickú komunikáciu Ľudmyla Dolhonovská.



Hackeri získali prístup k instagramovému účtu Zalužného vo štvrtok. Zalužnyj tam zvyčajne zverejňoval fotografie zo svojho súkromia, no vo štvrtok sa tam objavila fotografia s nápisom, že hackeri zo samozvanej proruskej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) údajne prenikli do programu velenia a riadenia DELTA, ktorý používajú ukrajinské ozbrojené sily.



Hackeri súčasne vymenili profilovú fotografiu na účte Zalužného za snímku ruského prezidenta Vladimira Putina. Zverejnili tam aj odkazy na svoje sociálne siete.



Špecialisti generálneho štábu pracujú na obnovení prístupu na stránku hlavného veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny, dodala BBC.



Útoku na Zalužného instagramový účet predchádzalo 1. novembra vyhlásenie proruského hackera známeho pod prezývkou Džoker DNR (skratka pre DĽR v ruštine), ktorý podľa vlastných slov hackol program DELTA. Spresnil, že sa následne zmocnil všetkých plánov velenia ukrajinských ozbrojených síl a odovzdal ich "na správne miesta".