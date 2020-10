Inštalovanie raketového systému v Japonsku čelí narastajúcim nákladom

Tokio 22. októbra (TASR) - Umiestnenie japonského raketového obranného systému na mori a jeho odklad do roku 2028 môže stáť najmenej dvojnásobok momentálne pozastavených plánov pre pozemné základne projektu Aegis Ashore. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj oboznámený s problematikou.



Systém Aegis Ashore, vybavený novými účinnými radarmi z dielne zbrojárskej spoločnosti Lockheed Martin, je určený na zachytávanie raketových útokov zo Severnej Kórey, Číny alebo Ruska. Japonský minister Taró Kóno pozastavil plány na vybudovanie dvoch pozemných základní v hodnote dvoch miliárd dolárov. Ako dôvod tohto kroku uviedol riziko, že podporné časti rakiet by mohli dopadnúť na miestnych obyvateľov.



Kóno namiesto toho navrhol inštalovanie týchto systémov na morských plošinách alebo na plavidlách. Jeho nástupca Nobuo Kiši vyhlásil, že rozhodnutie v tejto súvislosti učiní koncom roka.



Odklady a vyššie náklady by mohli znovu podnietiť podporu pre pevninskú verziu systému, keďže verejné financie Japonska sú zaťažené masívnymi výdajmi na riešenie následkov koronavírusovej krízy. Pôvodne sa očakávalo, že pobrežné raketové základne systému Aegis Ashore budú prevádzkyschopné v roku 2025.



Niektoré z návrhov by mohli stáť viac než štyri miliardy dolárov, a to nezahŕňajúc náklady na samotné strely a ich obsluhu. Torpédoborec má približne 300 námorníkov, čo je desaťkrát viac než posádka potrebná na obsluhu pozemnej batérie, uvádza japonské ministerstvo obrany.