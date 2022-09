Inštitúcie EÚ majú politickú dohodu o pláne dokončiť azylový systém

Brusel 8. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok privítala politickú dohodu, ktorú dosiahli vyjednávači členských krajín (Rada EÚ) a Európskeho parlamentu. Jej výsledkom je plán pre spoločný európsky azylový systém a nový Pakt o migrácii a azyle. Informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že dohoda je potvrdením spoločného záväzku vykonať všetky potrebné kroky na prijatie legislatívnych návrhov o azyle a migrácii do konca legislatívneho obdobia 2019 – 2024. Pakt o migrácii a azyle ponúka komplexný prístup, ktorý je potrebný na zabezpečenie účinného a humánneho riadenia migrácie.



"Je dôležité, že už máme jasný plán napredovania s harmonogramom rokovaní, ktoré sa začnú najneskôr do konca roka 2022 a ktoré budú ukončené do februára 2024," uvádza sa v tlačovej správe exekutívy EÚ.



Komisia zdôraznila, že naďalej bude poskytovať plnú podporu Európskemu parlamentu, aj českému predsedníctvu v Rade EÚ a nadchádzajúcim predsedníctvam, aby rokovania o tejto téme napredovali.











