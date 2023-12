Inštitúcie EÚ odobrili pravidlá vymáhania nelegálneho majetku

Brusel 12. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom (EP) a Radou EÚ o aktualizovaných pravidlách vymáhania a konfiškácie majetku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že nová smernica bude kľúčová v boji proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti. Obmedzí schopnosť zločincov udržiavať a rozširovať svoju trestnú činnosť, ako aj zvyšovať korupciu a infiltrovať sa do ekonomiky investovaním nezákonných ziskov. Navrhované pravidlá sa budú týkať aj porušovania reštriktívnych opatrení, pričom sa zabezpečí účinné vysledovanie, zmrazenie, riadenie a konfiškácia výhod pochádzajúcich z porušenia sankcií.



Nová smernica rozšíri možnosti konfiškácie majetku zo širšieho súboru trestných činov, ako je obchodovanie so zbraňami, podvod, obchodovanie s kultúrnym tovarom vrátane obchádzania sankcií EÚ. Povolí konfiškácie nezdokladovaného bohatstva spojeného s trestnou činnosťou a zabezpečí, aby nezákonné zisky nezostali v rukách zločincov, ktorým sa podarilo utajiť nezákonný pôvod svojho majetku.



Smernica poskytne zodpovedným úradom mandát na rýchle vysledovanie a identifikáciu majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti vrátane urýchleného zmrazenia majetku, ak existuje riziko, že takýto majetok môže zmiznúť. Zabezpečí tiež finančné vyšetrovanie trestných činov vytvárajúcich vysoký zisk.



V súlade s touto smernicou bude možné zriadiť kancelárie na správu zhabaného majetku vo všetkých členských štátoch EÚ, aby sa zabezpečilo, že zmrazený majetok nestratí svoju hodnotu, a umožní sa predaj zmrazeného majetku strácajúci na hodnote alebo ktorého údržba je nákladná.



V neposlednom rade má smernica uľahčiť právo obetí na odškodnenie tým, že v prípade potreby budú odškodnení prostredníctvom skonfiškovaného majetku. Smernica zároveň poskytne záruky, aby dotknuté osoby mali potrebné a účinné opravné prostriedky na ochranu svojich práv, ako je právo na obhajobu, právo byť informovaný a napadnúť súdne rozhodnutia.



Utorňajšiu politickú dohodu ešte musia formálne schváliť poslanci EP a ministri členských krajín. Smernica nadobudne účinnosť 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a členské štáty budú mať následne 30 mesiacov na prevedenie jej ustanovení smernice do svojho vnútroštátneho práva.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)