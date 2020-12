Inštitúcie EÚ odobrili revíziu vízového informačného systému

Brusel 9. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu privítala predbežnú dohodu, ktorú v utorok dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ v prípade návrhu na revíziu a modernizáciu vízového informačného systému (VIS).



Nové pravidlá z dielne eurokomisie umožnia dôkladnejšie kontroly občanov z tretích krajín, ktorí žiadajú o víza a povolenia na pobyt v EÚ, lepšiu výmenu informácií o držiteľoch týchto dokladov medzi členskými štátmi a zabezpečia úplnú interoperabilitu s ostatnými databázami v celej Únii.



Podľa tlačovej správy EK modernizovaný vízový informačný systém prispeje k zvýšeniu bezpečnosti hraníc EÚ - pomôže pri hodnotení rizík a zlepší prístup pohraničnej stráže k informáciám. Spolu s ostatnými novými a modernizovanými informačnými systémami by mal byť VIS funkčný a plne interoperabilný do konca roku 2023.



Podľa vyjadrenia eurokomisárky pre vnútorné záležitosti Ylvy Johanssonovej je moderný a bezpečný vízový proces zásadný pre vpustenie legitímnych cestujúcich do priestoru EÚ a pre zachovanie bezpečnosti Európy. "Nový vízový informačný systém odstráni doterajšie slepé miesta a poskytne vízovým orgánom a pohraničnej stráži prístup k informáciám, ktoré potrebujú pre správny výkon svojej práce," skonštatovala komisárka. Podľa jej slov bude revidovaný systém obsahovať rozsiahle záruky ochrany osobných údajov, najmä pokiaľ ide o ochranu biometrických údajov o deťoch, čím Únia prispeje aj k boju proti obchodovaniu s deťmi.



Aktualizovaná databáza VIS zvýši vnútornú bezpečnosť a správu hraníc prostredníctvom viacerých opatrení. Pôjde najmä o zefektívnenie bezpečnostných kontrol vo všetkých databázach, čiže všetky žiadosti o víza zaznamenané vo VIS sa automaticky skontrolujú z hľadiska bezpečnosti a migrácie vo všetkých ostatných informačných systémoch EÚ. Takáto krížová kontrola odhalí žiadateľov, ktorí používajú viac totožností a identifikuje každú osobu, ktorá predstavuje riziká z hľadiska bezpečnosti alebo nerešpektovania migračných pravidiel. Znamená aj lepšiu výmenu údajov a informácií, keďže v súčasnosti na úrovni EÚ nie sú k dispozícii informácie o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt. To umožní príslušníkom pohraničnej stráže rýchlo zistiť, či sú dlhodobé víza alebo povolenie na pobyt použité na prekročenie vonkajších hraníc Schengenu platné a v rukách legitímnch držiteľov.



Komisia chce prostredníctvom VIS zaistiť aj efektívnejšie postupy pri návrate nelegálnych migrantov. Kópie cestovných dokladov žiadateľov o azyl budú zahrnuté aj do databázy VIS, čo agentúre Frontex uľahčí identifikáciu a readmisiu osôb, ktoré sú predmetom návratovej politiky.



Prístup do VIS - na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických alebo iných závažných trestných činov - budú mať aj orgány činné v trestnom konaní a Europol. Pomôže im to aj pri hľadaní alebo identifikácii nezvestných či unesených osôb a obetí obchodovania s ľuďmi.



Vízový informačný systém je databáza EÚ, ktorá spája pohraničnú stráž na vonkajších hraniciach EÚ s konzulátmi členských štátov na celom svete. Funguje od roku 2015 a poskytuje vízovým orgánom kľúčové informácie o žiadateľoch o krátkodobé schengenské víza a hraničnej stráži umožňuje odhaliť cestujúcich, ktorí môžu predstavovať bezpečnostné riziká.





Spravodajca TASR Jaromír Novak