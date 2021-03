Inštitúcie EÚ podpísali deklaráciu o Konferencii o budúcnosti Európy

Brusel 10. marca (TASR) - Lídri troch hlavných inštitúcií EÚ podpísali v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) spoločné vyhlásenie o Konferencii o budúcnosti Európy. Konferencia, ktorá by mala trvať dva roky, sa zameria na dialóg s občanmi Európskej únie v snahe nájsť riešenia pre staré a nové výzvy EÚ a na posilnenie európskej solidarity.



Signatármi spoločného vyhlásenia sú predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda EP David Sassoli a v mene portugalského predsedníctva v Rade EÚ portugalský premiér António Costa.



Podpis spoločnej deklarácie znamená začiatok spustenia procesu, ktorý umožní občanom členských krajín Únie zúčastniť sa na pretváraní spoločných európskych politík a inštitúcií EÚ. Súčasťou spoločného vyhlásenia je totiž záväzok lídrov EÚ vypočuť si Európanov a konať na základe odporúčaní, ku ktorým konferencia dospeje.



Na konferencii by mali zúčastniť ľudia s rôznym zázemím, zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia ďalších zainteresovaných strán na európskej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Spoločne by mali udávať tón konferencie a podieľať sa na tvorbe jej programu.



Von der Leyenová, Sassoli a Costa sa zaviazali k tomu, že termínom spustenia konferencie je 9. máj a udeje sa tak počas slávnostného ceremoniálu v portugalskom meste Porto. Konferenciu mali pôvodne odštartovať minulý rok 9. mája v Dubrovníku, čo znemožnilo vypuknutie pandémie koronavírusu. Termín spustenia konferencie sa odďaľoval aj preto, že inštitúcie EÚ a členské krajiny sa nevedeli dohodnúť na osobnosti, ktorá by tomuto procesu predsedala. Nakoniec sa zrodilo kompromisné riešenie, že o zodpovednosť za riadenie konferencie sa budú deliť lídri troch hlavných inštitúcií EÚ.











