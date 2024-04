Inštitúcie EÚ sa dohodli na nástroji na reformu pre západný Balkán

Brusel 5. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) privítala politickú dohodu, ktorú vo štvrtok večer dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a členských krajín o nástroji na reformu a rast pre západný Balkán v hodnote šesť miliárd eur. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nástroj na reformu a rast je základom plánu reforiem, ktorý EK navrhla vlani v novembri a ktorý predstavuje bezprecedentnú ponuku pre krajiny západného Balkánu na získanie prístupu k niektorým výhodám členstva v EÚ ešte pred vstupom.



Nástroj poskytne zvýšenú finančnú pomoc výmenou za sociálno-ekonomické a základné reformy definované v národných reformných programoch krajín západného Balkánu.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá spresnila, že ak je snaha priblížiť krajiny západného Balkánu k Únii, tak uvedený nástroj je kľúčovým krokom týmto smerom.



"Kombináciou zvýšenej finančnej pomoci a reforiem to urýchli pokrok našich partnerov na ich ceste do EÚ, podporí ich hospodársku konvergenciu a lepšie ich začlení do jednotného trhu EÚ," vysvetlila šéfka eurokomisie.



Celková suma nástroja na obdobie rokov 2024-2027 je šesť miliárd - dve miliardy eur v grantoch a štyri miliardy eur vo vysoko zvýhodnených pôžičkách.



Najmenej polovica celkového balíka sa pridelí prostredníctvom investičného rámca pre západný Balkán, ktorý podporuje investície do infraštruktúry a konektivity vrátane dopravy, energetiky a zeleného aj digitálneho prechodu. Zvyšná časť bude uvoľnená ako priama podpora do štátnych rozpočtov.



Finančné prostriedky sa budú uvoľňovať dvakrát ročne na základe žiadostí partnerov zo západného Balkánu a po overení zo strany eurokomisie, či boli splnené príslušné podmienky dohodnuté v reformných programoch, ako aj všeobecné podmienky týkajúce sa makrofinančnej stability, riadneho hospodárenia s verejnými financiami, transparentnosti a dohľadu nad rozpočtom.



Ak niektoré podmienky nebudú splnené, EK môže pozastaviť platby čiastočne alebo úplne. V prípade, že partneri zo západného Balkánu nesplnia súvisiace podmienky počas obdobia odkladu jedného roka (alebo dvoch rokov v prvom roku implementácie), pozastavená suma môže byť prerozdelená medzi ostatných príjemcov v nasledujúcich rokoch.



Na financovanie úverovej podpory získa EÚ do konca roku 2027 na finančnom trhu štyri miliardy eur. Nenávratná podpora vo výške dvoch miliárd eur bude financovaná z dodatočných zdrojov vyčlenených po strednodobej revízii viacročného finančného rámca EÚ.



Politickú dohodu ešte musia formálne schváliť poslanci EP a ministri členských krajín (Rada EÚ). Nariadenie o nástroji na reformu a rast pre západný Balkán nadobudne účinnosť deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)