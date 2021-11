Inštitúcie EÚ sa dohodli na podobe eurorozpočtu na rok 2022

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Brusel 16. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala politickú dohodu o rozpočte EÚ na rok 2022, ktorú v pondelok večer dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Dohoda sa týka záväzkov vo výške 169,5 miliardy eur a platieb vo výške 170,6 miliardy eur.Vyjednávači rokovali o rozpočte, ktorý navrhla EK a ktorý je druhým ročným rozpočtom v rámci finančného obdobia 2021 – 2027.Po jeho definitívnom prijatí rozpočet EÚ umožní zmobilizovať finančné prostriedky na pokračovanie reakcie na koronakrízu a jej dôsledky, naštartovať udržateľnú obnovu a chrániť a vytvárať pracovné miesta. Ráta aj s investíciami do ekologickejšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy a na ochranu najzraniteľnejších skupín v susedstve EÚ a na celom svete.Eurokomisár zodpovedný za rozpočet Johannes Hahn v tejto súvislosti uviedol, že politická dohoda o rozpočte na rok 2022 potvrdzuje, že všetky inštitúcie EÚ sú pripravené dosiahnuť kompromis v záujme rozpočtu, ktorý podporí obnovu a nevyhnutný prechod, ktorý by mal byť v prospech všetkých.Dohoda o budúcoročnom rozpočte znamená vyčleniť 49,7 miliardy eur v záväzkoch na podporu obnovy zvýšením investícií do hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.Suma 53,1 miliardy eur je určená na spoločnú poľnohospodársku politiku a 971,9 milióna na Európsky fond pre námorníctvo, rybné hospodárstvo a akvakultúru.Program Horizont Európa získa 12,2 miliardy eur na podporu výskumu v oblastiach ako zdravie, digitalizácia, priemysel, vesmír, klíma, energetika a mobilita.Ďalších 613,5 milióna eur pôjde na program jednotného trhu na podporu konkurencieschopnosti a malých a stredných podnikov vrátane odvetvia cestovného ruchu.Suma 839,7 milióna eur je určená na program EU4Health na podporu budovania zdravotnej únie a na poskytovanie komplexnej reakcie na zdravotné potreby európskych občanov.Fond spravodlivej transformácie (JTF) vytvorený na zaistenie toho, aby prechod na klimatickú neutralitu fungoval pre všetkých, získa 1,2 miliardy eur.Na program LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy pôjde 755,5 milióna eur.Nástroj na prepájanie Európy (CEF) získa 2,8 miliardy eur na budovanie modernej, vysokovýkonnej dopravnej infraštruktúry a na uľahčenie cezhraničných spojení.Na program Erasmus+ na investície do mladých ľudí je dohoda vyčleniť 3,4 miliardy eur a 406 miliónov eur obohatí kultúrne a kreatívne sektory prostredníctvom programu Kreatívna Európa.V oblasti migrácie suma vo výške 1,1 miliardy eur bola vydelená pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a 809,3 milióna eur pre Fond pre integrované riadenie hraníc na zintenzívnenie spolupráce v oblasti riadenia vonkajších hraníc vrátane 25 miliónov eur na ochranu hraníc s Bieloruskom.Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) získa 227,1 milióna eur a 945,7 milióna eur pôjde na konto Európskeho obranného fondu (EDF) na podporu európskej strategickej autonómie a bezpečnosti.EÚ chce v roku 2022 dať 15,2 miliardy eur na podporu krajín vo svojom susedstve a na medzinárodný rozvoj a spoluprácu. Dohoda zahŕňa cielené zvýšenie pre Nástroj susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce (NDICI) – Globálna Európa (190 miliónov), so zameraním na Afganistan a Sýriu, ako aj pre program humanitárnej pomoci (211 miliónov) na riešenie rôznych krízových situácií po celom svete.Komisia spresnila, že po dokončení schvaľovacieho procesu bude môcť zvýšiť humanitárnu pomoc pre sýrskych utečencov v Turecku a urýchliť celosvetové očkovanie proti ochoreniu COVID-19 poskytnutím ďalších 200 miliónov dávok pre krajiny s nízkymi príjmami.Rozpočet na rok 2022 ešte musí formálne odobriť Rada EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu by mali o rozpočte hlasovať na budúcotýždňovej plenárnej schôdzi v Štrasburgu.