Inštitúcie EÚ sa dohodli na pravidlách spoločných nákupov na obranu

Brusel 28. júna (TASR) - V utorok večer vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ (členské štáty) dosiahli dohodu o nových pravidlách pre obstarávanie obranných produktov a podporu obranného priemyslu EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nové nariadenie, na ktorom sa neformálne dohodli inštitúcie EÚ, vytvorí krátkodobý nástroj na podporu európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania (EDIRPA) do 31. decembra 2025. Tento nástroj by mal pomôcť členským štátom doplniť ich najnaliehavejšie a najkritickejšie obranné kapacity dobrovoľnou spoluprácou.



Na aktiváciu spoločného obstarávania, ktoré sa bude vzťahovať na obranné výrobky sú potrebné aspoň tri členské štáty.



Vyjednávači EP a Rady EÚ sa dohodli na rozpočte 300 miliónov eur pre tento nástroj. EÚ prispeje 20 percentami na každý nákup predpokladanej hodnoty zmluvy o spoločnom obstarávaní, pre každé konzorcium členských štátov a pridružených krajín.



Tieto prostriedky sú určené pre subjekty so spoločnými zmluvami o verejnom obstarávaní so sídlom v EÚ alebo v pridružených krajinách, vrátane členov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.



Poslanci EP počas rokovaní presadili možnosť, že členské štáty, ktoré sa zapoja do do spoločného obstarávania, môžu súhlasiť s nákupmi obrannej techniky aj spolu s Ukrajinou a Moldavskom.



Európska komisia po skončení programu EDIRPA vyhodnotí vplyv a účinnosť opatrení prijatých v jeho rámci, identifikuje možné nedostatky a kritickú závislosť od nepridružených tretích krajín na dodávkach surovín, komponentov a výrobných kapacít, a navrhne opatrenia na zlepšenie situácie.



Aby politická dohoda vstúpila do platnosti, musí ju schváliť europarlament a ministri členských krajín (Rada EÚ).