Inštitúcie EÚ sa dohodli na predvstupovej pomoci pre kandidátske štáty

Olivér Várhelyi, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 2. júna (TASR) - Európska komisia (EK) privítala v stredu dosiahnutie politickej dohody medzi Európskym parlamentom (EP) a Radou EÚ o novom nástroji predvstupovej pomoci (IPA III) s celkovým rozpočtom vyše 14 miliárd eur na obdobie viacročného finančného rámca pre roky 2021 - 2027. Prijatie tohto nástroja sa očakáva na jeseň.Nástroj predvstupovej pomoci podporí kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny na ich ceste k splneniu prístupových kritérií EÚ, a to prostredníctvom hĺbkových a komplexných reforiem. Stredajšia dohoda dostane podobu právnych textov, ktoré bude musieť schváliť Európsky parlament a Rada EÚ.Eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi v tejto súvislosti uviedol, že dlho očakávaná dohoda o ambicióznej finančnej pomoci je pozitívnym, vítaným a silným signálom pre západný Balkán a Turecko. Dohodnutý balík predstavuje podľa jeho slov solídnu investíciu do budúcnosti regiónu rozširovania a tiež pre EÚ, ktorá podporuje kľúčové politické, inštitucionálne, sociálne a hospodárske reformy kandidátskych krajín tak, aby boli v súlade s normami, pravidlami a politikou Únie.odkázal Várhelyi.Nový nástroj poskytne podporu Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Kosovu, Severnému Macedónsku, Srbsku a Turecku s celkovým rozpočtom 14,162 miliárd eur na roky 2021 - 2027, a to so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021.Jadrom nástroja IPA III je zameranie na právny štát a rešpektovanie základných práv, posilnenie demokratických inštitúcií a reformy verejnej správy, podporu riadenia ekonomických záležitostí a reformy v oblasti konkurencieschopnosti.(spravodajca TASR Jaromír Novak)