Inštitúcie EÚ sa dohodli na revidovanej smernici o kvalite ovzdušia

Brusel 21. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu privítala utorňajšiu politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o revidovanej smernici o kvalite ovzdušia. Smernica stanovuje normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia do roku 2030, ktoré budú užšie zosúladené s globálnymi usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre kvalitu ovzdušia, informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila že ide o dôležitý krok k lepšej ochrane ľudského zdravia a k pokroku pri dosahovaní cieľov nulového znečistenia do roku 2050.



Revidovanou smernicou o kvalite ovzdušia sa ročná limitná hodnota pre hlavnú znečisťujúcu látku – jemné tuhé častice (PM2.5) – znižuje o viac ako polovicu.



Vnútroštátne a miestne orgány majú určiť konkrétne opatrenia, ktoré prijmú na splnenie nových noriem EÚ.



Revíziou smernice sa zabezpečí, aby ľudia, ktorí utrpeli škody na zdraví v dôsledku znečistenia ovzdušia, mali právo na odškodnenie v prípade porušenia pravidiel EÚ v oblasti kvality ovzdušia. Smernica prinesie tiež väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti, účinné sankcie a lepšie informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia.



Nová právna norma podporí miestne orgány posilnením ustanovení o monitorovaní a modelovaní kvality ovzdušia a pomôže zlepšiť plány kvality ovzdušia. Zlepšené pravidlá monitorovania umožnia dôkladnejšie kontrolovať dodržiavanie noriem a podporia účinnejšie opatrenia na predchádzanie ich porušovaniu.



Upravená smernica zabezpečí aj včasné opatrenia na dosiahnutie čistejšieho ovzdušia. Ak budú úrovne znečistenia ovzdušia v nadchádzajúcich rokoch vyššie ako normy stanovené do roku 2030, členské štáty musia preskúmať, či dodržiavajú právne predpisy a v prípade potreby prijať potrebné opatrenia a zabezpečiť súlad s hodnotami pre rok 2030. Za osobitných okolností môžu členské štáty dostať viac času na dosiahnutie nových noriem. Odôvodnenia takýchto predĺžení lehoty musia byť založené na dôkladnej analýze.



Revidovanú smernicu ešte musia formálne schváliť poslanci Európskeho parlamentu a ministri členských krajín (Rada EÚ) pred tým, ako nadobudnú účinnosť. Smernica začne platiť 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.