V EÚ sa dohodli na revízii smernice o vyšetrovaní námorných nehôd

Brusel 14. februára (TASR) - Európska komisia (EK) privítala politickú dohodu, ktorú dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ o vyšetrovaní námorných nehôd. Informuje o tom v stredu spravodajca TASR na základe tlačovej správy EK.



V praxi ide o modernizáciu smernice z roku 2009. Tá sa vzťahuje len na plavidlá námornej dopravy, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné dohovory, alebo na rybárske plavidlá.



Komisia spresnila, že aj napriek tomu, že námorná bezpečnosť vo vodách EÚ je vysoká, s malým počtom úmrtí a žiadnymi veľkými ropnými škvrnami v poslednom období, každoročne je nahlásených vyše 2000 námorných nehôd a incidentov.



Inštitúcie EÚ sa dohodli na zahrnutí najzávažnejších nehôd menších rybárskych plavidiel (menej ako 15 metrov) do rozsahu pôsobnosti pôvodnej smernice. Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) bude vnútroštátnym vyšetrovacím orgánom na ich žiadosť poskytovať operačnú podporu a odbornú prípravu.



Revidovaná smernica zosúlaďuje právo EÚ s najaktuálnejšími medzinárodnými ustanoveniami prijatými Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) a vyžaduje, aby sa orgány členských štátov zaoberajúce sa vyšetrovaním nehôd na mori zapojili do procesu partnerského preskúmania s cieľom zlepšiť svoje postupy.



Stredajšia politická dohoda musí byť ešte formálne schválená ministrami členských štátov a europoslancami. Po dokončení tohto procesu sa nové pravidlá zverejnia v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnú účinnosť o 20 dní neskôr. Členské štáty budú mať následne 30 mesiacov na prevedenie smernice do svojho vnútroštátneho práva.



