Inštitúcie EÚ sa dohodli na zriadení nástroja na podporu pre Ukrajinu

Brusel 6. februára (TASR) - Vyjednávači členských krajín Európskej únie (Rada EÚ) a Európskeho parlamentu (EP) dosiahli v utorok predbežnú dohodu o zriadení špecializovaného nástroja na podporu obnovy, rekonštrukcie a modernizácie Ukrajiny. Takzvaný Nástroj pre Ukrajinu, ktorý minulý týždeň na mimoriadnom summite jednomyseľne prijali aj hlavy vlád a štátov, bude mať celkový rozpočet 50 miliárd eur, informuje bruselský spravodajca TASR.



Celkový rozpočet pomoci bude rozdelený na 33 miliárd eur vo forme pôžičiek a 17 miliárd eur v nevratných grantoch.



Belgické predsedníctvo v Rade EÚ spresnilo, že touto dohodou členské štáty podporujú aj úsilie Ukrajiny o vykonanie reforiem v rámci jej prístupovej cesty do Únie.



"EÚ je pripravená podporovať Ukrajinu dovtedy, kým to bude potrebné. Nástroj pre Ukrajinu nám umožní nasmerovať dôslednú a predvídateľnú podporu a zároveň Ukrajine pomôže pokročiť v reformách a modernizačných snahách, ktoré sú potrebné na jej napredovanie na ceste k budúcemu členstvu v EÚ," uviedol pre médiá belgický minister financií Vincent van Peteghem.



Nástroj pre Ukrajinu bude mať tri piliere. Kyjev pripraví "Ukrajinský plán", v ktorom predstaví svoje zámery na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu krajiny a reformy potrebné v rámci prístupového procesu. Finančná podpora vo forme grantov a pôžičiek sa bude poskytovať na základe implementácie tohto plánu.



V druhom pilieri bude EÚ prostredníctvom ukrajinského investičného rámca poskytovať podporu vo forme rozpočtových záruk a kombinácie grantov a pôžičiek od verejných a súkromných inštitúcií. Tretí pilier zahŕňa pomoc Kyjevu v prístupovom procese a ďalšie podporné opatrenia, ktoré Ukrajine pomôžu zosúladiť sa s právnymi predpismi EÚ a vykonávať nevyhnutné štrukturálne reformy.



Rada EÚ zdôraznila, že významný podiel investičnej časti plánu pre Ukrajinu a ukrajinského investičného rámca bude vyčlenený na zelené investície a časť bude vyhradená pre malé a stredné podniky. Plán bude zameraný aj na podporu vnútroštátnych orgánov.



Vzhľadom na to, že Ukrajina je vo vojne, bude existovať určitá flexibilita v riadení rozpočtu. Predpokladom finančnej podpory však je, že Ukrajina bude uplatňovať účinné demokratické mechanizmy vrátane parlamentného systému viacerých strán a zásad právneho štátu a zaručí dodržiavanie ľudských práv vrátane príslušníkov rôznych menšín.



Dialóg o Nástroji pre Ukrajinu poskytne Európskemu parlamentu príležitosť vyzvať Európsku komisiu, aby aspoň každé štyri mesiace diskutovala o implementácii tohto plánu. Monitorovať pokrok ukrajinskej strany pomôže dohodnutá hodnotiaca tabuľka.



Predbežnú dohodu ešte musia formálne schváliť ministri členských krajín a europarlament. Nariadenie nadobudne platnosť deň po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.