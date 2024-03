Inštitúcie EÚ sa dohodli o dovoze, vývoze a tranzite civilných zbraní

Brusel 14. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok privítala dočasnú politickú dohodu dosiahnutú v stredu medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu a Rady EÚ o aktualizácii nariadenia o dovoze, vývoze a tranzite strelných zbraní na civilné použitie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že dohoda predstavuje ďalší krok vo vykonávaní stratégie bezpečnostnej únie a akčného plánu na roky 2020 – 2025 o obchodovaní so strelnými zbraňami.



Podľa oznámenia EK obchodovanie so strelnými zbraňami uľahčuje terorizmus a organizovaný zločin vrátane obchodovania s drogami a ľuďmi. V posledných rokoch zločinci menia spôsoby pašovania nebezpečných zbraní do EÚ a platí, že jednotlivci môžu oprávnene vlastniť strelnú zbraň z mnohých dôvodov, ako je poľovníctvo, športová streľba alebo zberateľstvo.



Nedostatok harmonizovaných pravidiel na úrovni EÚ pre legálny obchod so strelnými zbraňami vytvoril pre držiteľov strelných zbraní a priemysel vysokú administratívnu záťaž. Nové nariadenie zlepší vysledovateľnosť strelných zbraní a výmenu informácií, zvýši bezpečnosť, zjednoduší legálny obchod s týmto tovarom a pomôže v boji proti obchodovaniu so strelnými zbraňami.



Medzi nové pravidlá patria najmä jasné a spoločné postupy pre dovoz, vývoz a tranzit strelných zbraní na civilné použitie, ich základných komponentov, streliva, deaktivovaných zbraní a poplašných a signálnych zbraní. Zjednodušia sa dovozné a vývozné postupy pre poľovníkov, športových strelcov, historické repliky zbraní a vystavovateľov. Obyvatelia EÚ nebudú potrebovať dovozné ani vývozné povolenie, ak sú držiteľmi európskeho zbrojného pasu.



Nový elektronický licenčný systém EÚ pre vlastníkov a predajcov strelných zbraní, ktorí môžu požiadať o dovozné a vývozné povolenia, nahradí vnútroštátne systémy, ušetrí žiadateľom čas a zjednoduší proces.



Nové pravidlá požadujú dôsledné uplatňovanie technických noriem pre poplašné a signálne zbrane, ktoré sú zariadeniami vyrábanými len na streľbu slepým nábojom, slzotvorným plynom alebo dráždivou muníciou. Jednotné uplatňovanie pri dovoze zabráni ich premene na smrtiace strelné zbrane na vnútornom trhu EÚ.



Dokument s názvom Vyhlásenie používateľa pre všetky strelné zbrane potvrdí, že kupujúci je zákonným príjemcom a je zodpovedný za zachovanie právneho stavu strelnej zbrane. Tým sa zníži riziko presunu strelných zbraní na čierny trh počas vývozu alebo po ňom.



Nariadenie sprísni kontrolu odmietnutí udeliť dovozné alebo vývozné povolenia osôb, ktorým toto povolenie už bolo zamietnuté v inom členskom štáte. Jednotlivcom to zabráni nakupovať zbrane v inom členskom štáte.



Nariadenie ešte musí formálne odsúhlasiť europarlament aj členské štáty (Rada EÚ). Účinnosť nadobudne 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.