Inštitúcie EÚ sa medzi sebou dohodli na posilnení mandátu pre Europol

Brusel 2. februára (TASR) - Európska komisia (EK) privítala v utorok politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o posilnenom mandáte pre Europol - úrad EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva.



Komisia spresnila, že v rámci posilneného mandátu bude môcť Europol zintenzívniť svoju podporu členským štátom EÚ v boji proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu a pri riešení vznikajúcich bezpečnostných hrozieb.



Europol bude môcť efektívne spolupracovať aj so súkromnými stranami. Aktualizácia jeho mandátu stanovuje jasné pravidlá spracovania veľkých a zložitých súborov údajov a umožňuje tomuto úradu vyvíjať nové technológie a priekopnícke metódy na boj proti počítačovej kriminalite.



Tieto zmeny prichádzajú s posilneným rámcom ochrany údajov, ako aj so silnejším parlamentným dohľadom a zodpovednosťou.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v tejto súvislosti uviedla, že Europol potrebuje moderné prostriedky na podporu polície pri vyšetrovaní.



"Dohodnutý silnejší mandát potvrdzuje miesto Europolu ako globálneho lídra vo vývoji nových technológií na presadzovanie práva, v spolupráci so súkromnými spoločnosťami pri predchádzaní a vo vyšetrovaní zločinu a ochrane základných práv, ako je ochrana osobných údajov," vysvetlila komisárka.



Nariadenie o posilnení právomocí Europolu musí ešte formálne prijať Európsky parlament a Rada EÚ.



Aktualizovaný mandát Europolu podľa tlačovej správy EK zahŕňa efektívnu spoluprácu so súkromnými stranami v plnom súlade s prísnymi požiadavkami na ochranu údajov.



Jasné pravidlá analýzy "veľkých údajov" pomôžu Europolu pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti, ktorá uniká analýze jednotlivých členských štátov.



Podporná úloha Europolu pri vydávaní informačných varovaní o zahraničných teroristických bojovníkoch znamená, že tento úrad so sídlom v Haagu bude môcť navrhnúť, aby členské štáty vložili do Schengenského informačného systému informácie prijaté z krajín mimo EÚ o podozrivých osobách a zločincoch. Osobitne je to dôležité pri zahraničných bojovníkoch, ktorí bojujú po boku radikálnych skupín.



Posilnená úloha znamená aj zlepšenú spoluprácu s Európskou prokuratúrou (EPPO) a posilní sa aj rámec ochrany údajov v Europole, píše EK.



Dohodnutý bol aj posilnený dohľad nad Europolom s dodatočnými právomocami európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a nového úradníka pre základné práva v Europole. Dohoda inštitúcií EÚ sa týka aj posilneného dohľadu zo strany europarlamentu s posilnenou úlohou spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny zodpovednej za monitorovanie činností tohto úradu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)