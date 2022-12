Inštitúcie EÚ sa zhodli na legislatívnych prioritách na 2023 a 2024

Brusel 15. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a český premiér Petr Fiala v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ podpísali vo štvrtok v Bruseli spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách Európskej únie na roky 2023 a 2024. Informuje o tom spravodajca TASR.



Spoločné vyhlásenie a sprievodný pracovný dokument, ktorý zahŕňa 164 kľúčových legislatívnych návrhov, stanovuje spoločnú európsku víziu silnejšej a odolnejšej Európy zoči-voči brutálnej agresii Ruska voči Ukrajine a jej dôsledkom, a zároveň rieši ďalšie závažné výzvy, ako je klimatická kríza a hospodárske otrasy.



Metsolová v správe pre médiá uviedla, že na zabezpečenie európskych riešení pre občanov a podniky sú potrebné spoločné opatrenia. Spresnila, že prioritou europarlamentu je zabezpečiť, aby právne predpisy v oblasti energetiky dostali náklady za energie pod kontrolu a prispievali k dlhodobým cieľom EÚ v oblasti klímy, k udržateľnému rozpočtu a k dokončeniu reforiem v oblasti migrácie a azylu.



Podľa Fialu spoločné vyhlásenie inštitúcií EÚ potvrdzuje ich záväzok usilovať sa o spravodlivejšiu, ekologickejšiu a digitálnejšiu Európu.



Von der Leyenová pripomenula, že Rusko uvrhlo Európu späť do vojny a dôsledky tejto agresie silno pociťuje Európa aj svet. "Spoločné vyhlásenie je dôkazom nášho odhodlania zachovať jednotu pri podpore Ukrajiny a jej ľudu a pri prekonávaní veľkých výziev našej doby, ako je zmena klímy," odkázala.



V spoločnom vyhlásení sú zdôraznené kľúčové legislatívne návrhy, na ktorých v súčasnosti pracujú Európsky parlament a Rada EÚ, alebo ktoré predloží Európska komisia v roku 2023.



Vyhlásenie zaväzuje všetky tri euroinštitúcie, že budú ako najvyššiu prioritu presadzovať iniciatívy zamerané na realizáciu Európskej zelenej dohody, dosiahnutie digitálnej transformácie a posilnenie odolnosti EÚ, vytvorenie ekonomiky fungujúcej v prospech ľudí, presadzovanie silnejšej Európy vo svete a ochranu demokracie a hodnôt.



Všetky tri inštitúcie sa budú usilovať o dosiahnutie čo najväčšieho pokroku v uvedených oblastiach do budúcich volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024.



Vedúci predstavitelia všetkých troch inštitúcií zároveň privítali úspechy dosiahnuté v roku 2022 – najmä poskytovanie humanitárnej, politickej, finančnej a vojenskej podpory Ukrajine, bezprecedentné sankcie voči Rusku za účelom vyvíjania hospodárskeho tlaku a oslabenia vojenských schopností Ruska. Úspechom je aj prijatie plánu REPowerEU, ktorý postupne ukončí závislosť Európy na ruskej fosílnej energii a posilní obnoviteľné zdroje energie a energetickú bezpečnosť.



Ako úspech sú vnímané aj vykonávanie národných plánov obnovy a odolnosti v rámci nástroja EÚ budúcej generácie (NGEU) a dohoda o dôležitých právnych predpisoch, ako je zákon o digitálnych trhoch a zákon o digitálnych službách, spravodlivé minimálne mzdy, rovnosť žien a mužov v riadiacich a dozorných orgánoch spoločností a návrhy týkajúce sa zdravotnej únie či balíčka "Fit for 55".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)