Inštitúcie EÚ stanovili svoje legislatívne priority na rok 2026
Autor TASR
Brusel 18. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová a predsedníčka dánskej vlády Mette Frederiksenová zastupujúca Radu EÚ vo štvrtok podpísali spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách Európskej únie na rok 2026, informuje TASR.
Metsolová, Frederiksenová a von der Leyenová podpísali spoločné vyhlásenie na okraji zasadnutia Európskej rady. Zhodli sa v ňom, že „vzhľadom na rýchlosť a zložitosť výziev, ktorým Európska únia čelí, sú jednota, včasnosť a ambicióznosť kľúčové“.
„Spoločné vyhlásenie priorizuje legislatívne opatrenia zamerané na posilňovanie konkurencieschopnosti a odolnosti EÚ, ochranu občanov a podnikov a zároveň sa usiluje o ambiciózne ciele v oblasti zjednodušovania a prácu na dohode o ďalšom viacročnom finančnom rámci,“ uvádza Európsky parlament.
Vyhlásenie „vyjadruje záväzok troch inštitúcií pracovať na týchto spoločných prioritách, riadiť sa zásadami vzájomnej dôvery, rešpektu a ducha spolupráce v rámci Únie“. Vyhlásenie zdôrazňuje celkom desať legislatívnych priorít, ktoré sa tri inštitúcie zaviazali priorizovať v roku 2026.
„Európa sa pohne vpred, keď budeme všetci ťahať za jeden povraz. Toto spoločné vyhlásenie pre rok 2026 je viac než len slová na papieri - je to znak jednoty a nášho pevného presvedčenia, že splníme očakávania ľudí. Po prvýkrát stanovuje jasný a zameraný zoznam desiatich legislatívnych priorít, ktoré majú posilniť našu Úniu, zvýšiť jej bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Parlament je pripravený pustiť sa do práce,“ uviedla Metsolová.
„Dnes stojíme jednotne za spoločnou víziou budúcnosti našej Únie. Musíme nastoliť novú éru európskej bezpečnosti - a tá začína spravodlivým a trvalým mierom pre Ukrajinu a posilnením našej vlastnej obrany. Musíme tiež vybudovať konkurencieschopnejšiu a spravodlivejšiu Európu pre našich občanov a podniky. Napokon sme odhodlaní dosiahnuť rýchlu dohodu o ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ. Lebo aby sme mohli našu spoločnú víziu premeniť na skutočnosť, musíme mať prostriedky na jej realizáciu,“ zhodnotila von der Leyenová.
