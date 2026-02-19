< sekcia Zahraničie
Inštitút: Chorvátsko patrí medzi najhoršie krajiny EÚ ohľadom fajčenia
Chorvátsky Deň bez fajčenia už tradične od roku 2003 pripadá na Popolcovú stredu, prvý deň veľkonočného pôstu a symbolického obdobia povzbudzujúceho k abstinencii a osvojeniu si zdravších návykov.
Autor TASR
Záhreb 19. februára (TASR) - V Chorvátsku fajčia takmer štyria z desiatich dospelých a obzvlášť znepokojujúci je údaj 42,5 percenta fajčiarov vo vekovej skupine 25 až 34 rokov. Krajinu to zaraďuje medzi najhoršie v rámci EÚ, ukazujú údaje Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia (HZJZ) prezentované v stredu pri príležitosti národného Dňa bez fajčenia. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Fajčenie zostáva podľa odborníkov jednou z hlavných príčin chorôb a úmrtí, ktorým sa dá predísť. Jeho účinky spôsobujú rakovinu pľúc, ale ovplyvňujú aj močový mechúr, kardiovaskulárny systém a reprodukčné zdravie. Ako zdôraznili chorvátski odborníci za okrúhlym stolom, priamo súvisí s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, neurologickými poruchami a erektilnou dysfunkciou,
Riaditeľ HZJZ Krunoslav Capak varoval pred novou formou „tichej epidémie“ - alternatívnymi tabakovými výrobkami. Sú často vnímané ako menej škodlivé napriek nedostatku dlhodobých dôkazov. Odborníci zdôrazňujú, že každý výrobok so sebou nesie riziká a môže dokonca prehĺbiť závislosť od nikotínu.
Zástupca riaditeľa HZJZ Željko Petković poznamenal, že približne 44 percent študentov aspoň raz vyskúšalo elektronické cigarety, čo ukazuje na ich silnú príťažlivosť medzi dospievajúcimi. Alarmujúce je, že mnohí začínajú užívať nikotín medzi 13. a 16. rokom života, čo je kritické obdobie pri formovaní vzorcov správania.
Odborníci varujú, že tabakový a nikotínový priemysel čoraz viac využíva moderné marketingové stratégie vrátane sociálnych médií na prilákanie novej generácie používateľov. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že na celom svete viac ako 100 miliónov ľudí používa elektronické cigarety vrátane 15 miliónov dospievajúcich. Každý rok zomiera viac ako osem miliónov ľudí na následky aktívneho alebo pasívneho fajčenia. Fajčenie tiež skracuje dĺžku života v priemere o približne desať rokov.
