Inštitút IDEA: Sloboda tlače je na najnižšej úrovni za 50 rokov
Autor TASR
Štokholm 11. septembra (TASR) — Sloboda tlače na celom sa za uplynulých päť rokov výrazne zhoršila a dosiahla najhoršiu úroveň za posledných 50 rokov. Vyplýva to zo správy štokholmského Medzinárodného inštitútu pre demokraciu a podporu volieb (IDEA) zverejnenej vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Medzi krajiny s najhoršou úrovňou slobody tlače patria podľa spomínanej správy Afganistan, Burkina Faso a Mjanmarsko. Štvrtá v rebríčku je Južná Kórea, kde došlo k „nárastu počtu prípadov očierňovania novinárov iniciovaných vládou a jej politickými spojencami a k raziám v bydliskách novinárov“.
„Súčasný stav demokracie vo svete je znepokojujúci,“ konštatoval pre AFP generálny tajomník IDEA Kevin Casas-Zamora.
Viac ako polovica štátov sveta (54 percent) zaznamenala v rokoch 2019 - 2024 zhoršenie v jednom z piatich kľúčových ukazovateľov demokracie.
Casas-Zamora tvrdí, že najdôležitejším zistením je veľmi výrazné zhoršenie slobody tlače vo svete. „Ešte nikdy sme nezaznamenali tak výrazné zhoršenie kľúčového ukazovateľa stavu demokracie,“ uviedol generálny tajomník IDEA.
Sloboda tlače sa zhoršila v 43 štátoch na všetkých kontinentoch vrátane 15 v Afrike a 15 v Európe.
Podľa Casasa-Zamoru sa vytvára „toxická zmes, zahŕňajúca na jednej strane tvrdé zásahy zo strany vlád“, z ktorých niektorú sú „dedičstvom“ toho, čo sa udialo počas nedávnej pandémie. Na druhej strane tu je veľmi negatívny vplyv dezinformácií, z ktorých „niektoré sú skutočné dezinformácie a niektoré vlády využívajú ako zámienku na potláčanie slobody tlače“.
V správe IDEA sa spomína televízia al-Džazíra; tá bola podľa tohto inštitútu v rokoch 2024 a 2025 cieľom útokov zo strany Izraela aj Palestínskej samosprávy, ktoré pozastavili jej činnosť pre údajnú hrozbu pre národnú bezpečnosť a napätie spôsobené jej spravodajstvom o určitých udalostiach.
Štokholmský inštitút je znepokojený konsolidáciou tradičných médií vo svete, ako aj zánikom mnohých lokálnych médií, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri podpore demokratickej diskusie, tvrdí Casas-Zamora.
AFP objasňuje, že správa pokrýva obdobie rokov 2019 - 2024 a nezachytáva prvé dôsledky návratu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta Spojených štátov. Casas-Zamora však uviedol, že „niektoré veci, ktoré sme videli počas volieb koncom minulého roka a v prvých mesiacoch roka 2025 sú dosť znepokojujúce“.
„Keďže to, čo sa deje v USA, má potenciál rozšíriť sa globálne, nie je to dobré znamenie pre demokraciu na celom svete,“ uzavrel generálny tajomník IDEA.
