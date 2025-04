Inštitút pamäti národa vydal knihu o Slovákoch vo Varšavskom povstaní

Varšava 28. apríla (TASR) - V poľskom Inštitúte pamäti národa (IPN) vyšla nová kniha venovaná účasti Slovákov naVaršavskom povstaní, ktorú po piatich rokoch príprav predstavil slovenský historik Juraj Kasarda. Publikácia detailne mapuje osudy čaty 535, jednotky slovenských dobrovoľníkov bojujúcich v radoch poľského odboja. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Autor, ktorý sa dlhodobo venuje regionálnej histórii, zdôraznil, že ide o jeho najväčšie dielo, ktoré prekročilo národný význam a ovplyvnilo aj medzinárodné historické povedomie. „Slovenských historikov, ktorým vyšla v Poľsku kniha, spočítate na prstoch jednej ruky,“ píše Kasarda na Facebooku, podľa ktorého publikácia významne prispieva k rozvoju slovensko-poľských vzťahov.



„Hrdosťou ma napĺňajú príbehy príslušníkov slovenskej komunity v Poľsku, ktorí v kritických chvíľach neváhali a pridali sa k svojim poľským priateľom a susedom. Príbeh čaty 535, Slovákov z odbojovej Krajinskej armády, je mementom, ktoré nám pripomína, čo znamená spolupatričnosť a pomoc blížnemu," povedala o knihe pre TASR veľvyslankyňa SR v Poľsku Andrea Elscheková-Matisová. Veľvyslankyňa je presvedčená, že dielo, ktoré ambasáda podporila, bude príspevkom k rozvoju susedských vzťahov, čo podľa nej nie je možné bez porozumenia vlastnej histórii.



Čata 535 bola jedinou jednotkou vo Varšavskom povstaní, ktorá používala rukávové pásky v slovenských národných farbách a na bojovej zástave mala slovenský znak. „Je to priam zarážajúce, keďže Slováci pochádzali z národa, ktorý v tom čase vystupoval ako spojenec tretej ríše,“ uviedol autor knihy pre TASR.



„Na základe svojho výskumu som dospel k domnienke, že slovenskí povstalci zastávali myšlienku slovenskej samostatnosti, ale striktne odmietali vtedajší politický režim a spojenectvo s Nemeckom," dodáva Kasarda. Vďaka slovenským cestovným dokladom mohli efektívne pomáhať poľskému podzemnému hnutiu, najmä pri preprave zbraní, munície a ilegálnej tlače.



Publikácia bola preložená do poľštiny a aktuálne je dostupná v PDF verzii na webovom sídle IPN, čoskoro by mala byť dostupná aj v kníhkupectvách. Pripravuje sa aj jej slovenské vydanie pod záštitou Ústavu pamäti národa. Na projekte sa podieľali viacerí odborníci vrátane profesorov a pracovníkov Múzea Varšavského povstania. „Verím, že sa vám podarí dozvedieť sa veľa nových a fascinujúcich faktov o hrdinskom príbehu čaty 535, ktorá sa nezmazateľne zapísala do dejín Varšavského povstania,“ uzatvára autor.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)