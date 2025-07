Analýza: Postup Ruska na Ukrajine sa zrýchľuje tretí mesiac po sebe

Paríž 1. júla (TASR) — Postup ruských jednotiek na Ukrajine sa v júni zrýchľoval už tretí mesiac po sebe a dosiahol najväčší rozsah od novembra 2024. Ruská armáda v júni obsadila 588 štvorcových kilometrov ukrajinského územia v porovnaní s 507 štvorcovými kilometrami v máji, 379 štvorcovými kilometrami v apríli a 240 štvorcovými kilometrami v marci. Vyplýva z analýzy údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorú v utorok zverejnila agentúra AFP.



Okrem prvých mesiacov vojny, ktorá sa začala vo februári 2022, iba v októbri (610 štvorcových kilometrov) a novembri (725 štvorcových kilometrov) minulého roka zabralo Rusko viac územia Ukrajiny ako v júni 2025.



Dve tretiny júnových územných ziskov pripadajú na Doneckú oblasť, kde prebiehajú najintenzívnejšie boje. Moskva v súčasnosti úplne alebo čiastočne kontroluje tri štvrtiny Doneckej oblasti, zatiaľ čo v rovnaký deň pred rokom to bolo 61 percent.



Ruská armáda však za posledný rok dosiahla bezprecedentný postup aj v iných regiónoch Ukrajiny, kde obsadila takmer 200 štvorcových kilometrov územia.



Ruská armáda 8. júna oznámila, že prvýkrát od začiatku vojny vstúpila na územie Dnepropetrovskej oblasti, hoci tam podľa ISW v súčasnosti kontroluje iba osem štvorcových kilometrov. Ukrajinská armáda však popiera, že by ruské sily zaznamenali v Dnepropetrovskej oblasti získali nejaké územné zisky.



Od júla 2024 do júna 2025 ruská armáda dobyla takmer 5500 štvorcových kilometrov ukrajinského územia v porovnaní s 1215 štvorcovými kilometrami za predchádzajúcich dvanásť mesiacov.



Koncom júna Rusko úplnú alebo čiastočne ovládalo takmer 19 percent územia Ukrajiny, konštatuje ISW.