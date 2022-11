Inštitút pre štúdium vojny: Zima ukrajinskú protiofenzívu nezastaví

Washington/Londýn 11. novembra (TASR) - Americký inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej najnovšej správe o situácii na bojiskách Ukrajiny vyvracia názor niektorých západných pozorovateľov, že zimné počasie by mohlo viesť k útlmu v bojoch a vytvoriť tak príležitosť na začatie rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou. TASR o tom informuje na základe správy stanice BBC.



Experti ISW sa však domnievajú, že rozbahnený terén na jar a na jeseň môže spomaliť ofenzívu, rovnako ako poruchy alebo nedostatok techniky vhodnej pre zimné podmienky. K utlmeniu intenzity bojov tak dôjde nie pre počasie, ale pre problémy v logistike. Podľa ISW pritom "zima môže ublížiť zle vybaveným ruským jednotkám na Ukrajine oveľa viac" ako ukrajinským.



Dobre zásobená ukrajinská armáda pravdepodobne pre príchod zimy svoju protiofenzívu nezastaví, myslia si experti ISW. Naopak, zamrznutá zem môže podľa nich vozidlám ukrajinskej armády uľahčiť pohyb. Ten je momentálne, v podmienkach jarných a jesenných dažďov spôsobujúcich rozbahnenie terénu, sťažený. Tento jav, ktorý sa opakuje dvakrát do roka, sa na Ukrajine nazýva rasputica.



V prípade, že by na Ukrajine predsa len došlo k utlmeniu intenzity bojov, spôsobili by ho iba logistické problémy alebo to, že obe armády by dosiahli vo svojich operáciách maximá.



Experti ISW dodávajú, že ruské jednotky prešli do defenzívy na väčšine frontu a už niekoľko mesiacov nie sú schopné viesť v Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti väčšie útočné operácie.



O rozvíjajúcej sa ofenzíve ukrajinských ozbrojených síl v Chersonskej oblasti sa v správe píše, že ukrajinské jednotky stále oslobodzujú región bez toho, aby porazili ruskú armádu - podobne ako pri Charkove -, pričom ruská armáda ustupuje z pravého brehu Dnepra s "udržaním relatívne vysokej bojaschopnosti".



BBC v súvislosti s týmto konštatovaním ISW pripomína, že jeho správa bola vydaná ešte predtým, ako sa objavili informácie o útokoch na ruské jednotky presúvajúce sa v Chersone na ľavý breh rieky Dneper.



O raketových a delostreleckých útokoch na ruské jednotky sťahujúce sa z Chersonu informovali v noci na piatok ukrajinské aj ruské zdroje. Oficiálne ich zatiaľ nikto nepotvrdil.



Rozkaz na ústup ruských jednotiek z Chersonu vydal v stredu ruský minister obrany Sergej Šojgu po vypočutí si situačnej správy veliteľa spoločnej skupiny ruských jednotiek na Ukrajine Sergeja Surovikina.