Inštitút: Reakcie Iránu po vojne v Gaze zostávajú nejasné
ISW poznamenal, že nie je jasné, či húsíovia zastavia svoje útoky v rámci trvalého prímeria.
Autor TASR
Washington 7. októbra (TASR) - V prípade, že sa vojna v Pásme Gazy skončí, nie je jasné aké reakcie možno očakávať od Iránu a proiránskych skupín podporujúcich palestínske militantné hnutie Hamas. Uviedol to v utorok americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), píše TASR s dovolaním sa na agentúru DPA.
Vo svojom najnovšom hodnotení zverejnenom v pondelok ISW uviedol, že Irán aj libanonské militantné hnutie Hizballáh podporili prijatie mierového plánu o Pásme Gazy zo strany Hamasu. Zároveň však podporili jeho „implicitné odmietnutie celkového plánu USA“, čo podľa ISW naznačuje, že obaja aktéri môžu uprednostňovať pretrvávanie konfliktu.
Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy skupiny podporované Iránom, ako je Hizballáh v Libanone a húsíovia v Jemene, opakovanie vypúšťajú na Izrael rakety a drony, pričom tvrdia, že ide o prejav solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Tieto skupiny sú súčasťou takzvanej iránskej „osi odporu“.
ISW poznamenal, že nie je jasné, či húsíovia zastavia svoje útoky v rámci trvalého prímeria. Vysoký predstaviteľ húsíov varoval, že medzinárodní vyjednávači by sa nemali zameriavať na odzbrojenie Hamasu. Argumentoval, že zbrane a oblasti pôsobenia húsíov sú prepojené s Hamasom, čo naznačuje, že podpora pre toto hnutie by mohla pokračovať aj v prípade, ak by bol Hamas odzbrojený.
Americký prezident koncom septembra predstavil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s týmto plánom súhlasil a Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré body, vrátane odovzdania moci a prepustenia všetkých rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov, avšak o ďalších sú podľa neho potrebné rokovania.
Podľa palestínskeho zdroja blízkeho vedeniu Hamasu môže fáza rokovaní, ktorá bola zahájená tesne pred druhým výročím útoku hnutia na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý spustil vojnu v Pásme Gazy, „trvať niekoľko dní“.
