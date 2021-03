Inštitút Roberta Kocha: V Nemecku sa začala tretia vlna epidémie

Ženeva 11. marca (TASR) - V Nemecku sa začala tretia vlna koronavírusovej epidémie. Uviedol to v stredu riaditeľ Inštitútu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler a vyjadril nad týmto vývojom znepokojenie.



Tlačová agentúra DPA vo štvrtok pripomenula, že uplynul rok od toho, ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v súvislosti s výskytom nového druhu koronavírusu celosvetovú pandémiu.



Je stále nevyhnutné striktne dodržiavať ochranné opatrenia ako spoločenský odstup a nosenie rúšok, a to napriek tomu, že v Nemecku sa už začína očkovať, doplnil Wieler. Vakcinačná kampaň sú preteky s mutujúcim vírusom, ale cieľ sa už črtá, tvrdí šéf RKI.



Ak nedôjde k prerušeniam očkovacej kampane, napríklad z dôvodu spomalenia výroby vakcín, 80 percent nemeckého obyvateľstva by mohlo byť do jesene imúnnych voči koronavírusu. Ak sa tak stane, všetky príslušné opatrenia sa budú môcť uvoľniť, povedal Wieler.



V deň, keď WHO vyhlásila pandémiu, bolo vo svete už zaevidovaných 118.000 prípadov nákazy a takmer 4300 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. V súčasnosti je táto bilancia na úrovni takmer 120 miliónov infekcií a zhruba 2,6 milióna úmrtí. WHO sa najviac obáva nerovnomernej distribúcie očkovacích látok.



Ak sa vírus v niektorých častiach sveta bude šíriť bez prekážok, bude hroziť vznik jeho nebezpečných mutácií a variantov, varoval šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Keďže bohatšie krajiny majú priame kontrakty s výrobcami vakcín, na trhu je menej dávok pre vakcinačnú alianciu Covax podporovanú Organizáciou Spojených národov (OSN).