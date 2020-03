Inštitút Roberta Kocha vyzval ľudí, aby nerobili domáce korona párty

Berlín 16. marca (TASR) - Nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) - oficiálny spolkový orgán na kontrolu a prevenciu chorôb - v pondelok varoval obyvateľov krajiny, aby neorganizovali takzvané domáce "korona párty" po tom, čo zostala väčšina klubov zatvorených v snahe spomaliť šírenie koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



"Nie je rozumné, aby ste namiesto v klube zorganizovali veľkú párty u vás doma alebo išli na oslavy, kde sa stretne veľa ľudí," povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii v Berlíne podpredseda RKI Lars Schaade. "Prosím vás, nerobte to. Ostaňte doma vždy, keď je to možné a čo možno najviac obmedzte svoj sociálny život," vyzval obyvateľov Nemecka.



Viaceré spolkové krajiny počas víkendu nariadili okrem iného uzatvorenie barov, klubov, divadiel, kín či múzeí. Od pondelka sú vo väčšine spolkových krajín zatvorené aj školy a škôlky, iné tak plánujú urobiť v priebehu niekoľkých dní.



Nemecko patrí ku krajinám najviac zasiahnutým koronavírusovou pandémiou, keď dosiaľ zaznamenalo podľa denníka Die Süddeutsche Zeitung 6378 potvrdených prípadov nákazy a 15 úmrtí.



RKI označil za rizikové oblasti najnovšie aj americké štáty Kalifornia, Washington a New York, kde podľa zdravotníckych orgánov USA dochádza k prenosu koronavírusu medzi obyvateľstvom.



RKI za rizikové oblasti doteraz považoval Taliansko, Irán, niektoré regióny Číny, Južnej Kórey, Francúzska (Grand Est), Rakúska (Tirolsko), ako aj hlavné mesto Španielska Madrid. V Nemecku je mimoriadne zasiahnutý najmä okres Heinsberg v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.