Inštitút Roberta Kocha vyzval ľudí, aby obmedzili kontakty

Berlín 12. novembra (TASR) - Nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) vyzval obyvateľov, aby sa v tomto období, keď v krajine denne pribúdajú rekordné počty infikovaných, vyhýbali veľkým podujatiam a obmedzili spoločenské kontakty na minimum. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Vo svojej pravidelnej týždennej správe zverejnenej vo štvrtok večer RKI uviedol, že "naliehavo odporúča zrušiť väčšie podujatia, ak je to možné, ale tiež obmedziť kontakty, ktoré nie sú nevyhnutné". V prípade, že sa ľudia na takýchto podujatiach plánujú zúčastniť, mali by sa predtým otestovať bez ohľadu na to, či sú očkovaní.



Šéf tohto hlavného nemeckého orgánu pre kontrolu šírenia chorôb Lothar Wieler v piatok povedal, že v krajine je momentálne k dispozícii menej voľných nemocničných lôžok, ako kedykoľvek predtým v priebehu pandémie. Dodal, že z viac ako polovice jednotiek intenzívnej starostlivosti hlásia akútny nedostatok personálu - rovnako ako počas vrcholu predošlej vlny v januári tohto roku.



RKI zaznamenal aj výrazné zvýšenie hodnoty sedemdňovej incidencie (počet nakazených na 100.000 obyvateľov). Tá sa vyšplhala zo štvrtkových 249,1 na piatkových 263,7, pričom rekordné hodnoty nad 200 eviduje RKI už niekoľko dní za sebou. V Nemecku pribudlo za uplynulých 24 hodín 48.640 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, pričom predchádzajúci deň počet novoinfikovaných prvýkrát prekonal hranicu 50.000. Na ochorenie COVID-19 zomrelo za posledný deň ďalších 191 ľudí.



"Teraz musíme urobiť všetko potrebné, aby sme zvrátili súčasnú dynamiku šírenia vírusu. V opačnom prípade bude december trpkým mesiacom pre celú krajinu," povedal novinárom minister zdravotníctva Jens Spahn.



Medzi opatreniami, ktoré navrhuje vznikajúca budúca spolková vláda, je povolenie vstupu do niektorých zariadení len pre zaočkovaných alebo tých, čo už covid prekonali, teda prechod na tzv. systém 2G. Sprísniť by sa tiež malo testovanie zamestnancov.



Spahn tiež dodal, že s platnosťou od soboty nariadi znovu zaviesť bezplatné antigénové rýchlotesty, ktoré boli občanom k dispozícii od leta do polovice októbra. Podľa neho tiež Nemecko od nedele zaradí susedné Rakúsko, ktoré hlási omnoho vyššie počty infikovaných, na zoznam vysokorizikových krajín. To znamená, že ľudia prichádzajúci z Rakúska, ktorí sú nezaočkovaní alebo neprekonali covid, budú musieť ísť do karantény.



Viacero aktuálne najviac pandémiou zasiahnutých oblastí Nemecka vrátane Saska, Bavorska, či Berlína, zavádza obmedzenia zamerané na nezaočkovaných ľudí.