Analytici: Rusko dobylo na Ukrajine sedemkrát viac územia než vlani

Washington 31. decembra (TASR) - Ruské sily dobyli na Ukrajine v roku 2024 územia s rozlohou takmer 4000 štvorcových kilometrov, čo je zhruba sedemkrát viac ako v predošlom roku. Vyplýva to z údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktoré analyzovala agentúra AFP.



Postup ruských síl na Ukrajine sa zrýchlil od augusta. Veľká časť ich tohoročných územných ziskov však pochádza z jesene, počas ktorej dobyli len v októbri 610 a v novembri ďalších 725 štvorcových kilometrov. Za uvedené dva mesiace tak získali na Ukrajine najviac územia od marca 2022, teda od prvých týždňov vojny.



V decembri sa však ruský postup na Ukrajine spomalil, pričom za prvých 30 dní tohto mesiaca Rusi obsadili len 465 štvorcových kilometrov ukrajinského územia. Napriek tomu obsadilo Rusko aj v tomto mesiaci na Ukrajine takmer štyrikrát toľko územia ako vlani v decembri a dvaapolkrát viac ako predvlani.



Takmer tri štvrtiny z celkového územia s rozlohou 3985 štvorcových kilometrov, ktoré Rusi v roku 2024 dobyli, ležia v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Tam sa nachádza aj strategicky významné mesto Pokrovsk, ktoré však zatiaľ nekontrolujú. Zo samotnej Doneckej oblasti okupuje Rusko takmer 70 percent, čo je nárast oproti 59 percentám z konca vlaňajšieho roka.



Rok 2024 však poznačila aj rozsiahla ofenzíva Ukrajiny v ruskej Kurskej oblasti, do ktorej v auguste nečakane vtrhla ukrajinská armáda. Najväčšie zisky tam ukrajinské sily dosiahli 20. - 21. augusta, keď tam kontrolovali približne 1320 štvorcových kilometrov územia. Do 30. decembra sa však táto oblasť zmenšila na 482 štvorcových kilometrov.