Inštitút pre mierový výskum: Jadrové veľmoci posilňujú svoje arzenály

Štokholm 12. júna (TASR) – Štáty s jadrovými zbraňami posilňujú svoje nukleárne arzenály vzhľadom na vojnu na Ukrajine a celkovo sa zhoršujúcu bezpečnostnú situáciu vo svete. Vyplýva to z výročnej správy Štokholmského inštitútu pre mierový výskum (SIPRI), ktorú táto nezávislá organizácia zverejnila v pondelok.



Celosvetový počet jadrových hlavíc sa podľa správy v roku 2022 znova znížil – o takmer 200 na odhadovaných 12.512. Na druhej strane sa začal zvyšovať počet aktívnych nukleárnych zbraní, a to o 86 na 9576.



"Globálne znižovanie počtu aktívnych jadrových hlavíc sa zjavne zastavilo a ich počty znova rastú," píše sa v správe SIPRI. USA a Rusko, dve zďaleka najväčšie jadrové veľmoci sveta, medzitým spustili rozsiahle a nákladné programy modernizácie svojich atómových zbraní a nosných raketových, lietadlových a ponorkových systémov.



Celosvetové počty jadrových zbraní desaťročia klesali. Dôvodom však bolo najmä to, že Rusko a USA demontovali vyradené hlavice. Experti SIPRI preto neskúmajú len odhadované celkové zásoby týchto zbraní, ale aj počty hlavíc, ktoré možno aktívne použiť.



Podľa SIPRI disponuje jadrovými zbraňami deväť krajín: okrem Ruska a USA sú nimi Čína, Francúzsko, Británia, Pakistan, India, Izrael a Severná Kórea.